Champions League: UEFA bestraft Bayern - Fan-Ausschluss droht

Joao Palhinha (FC Fulham)

"Was auch immer im Januar passiert, wird passieren", sagte der 28-Jährige lapidar. Auch bei den Bayern scheint das einst so große Interesse an der von Trainer Tuchel gelobten "Holding Six" mittlerweile etwas abgekühlt zu sein. Wie "Sky" berichtet, liege die Priorität nun auf einem Innenverteidiger, der auch Rechtsverteidiger spielen kann. Zudem gebe es Zweifel, dass Palhinha als Sechster ein Upgrade zu Kimmich, Goretzka und Laimer wäre. © Shutterstock