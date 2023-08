Eintracht Frankfurt erreicht Gruppenphase der Conference League

Anzeige

Auch ohne den streikenden Kolo Muani steht Eintracht Frankfurt nach einem Sieg gegen Lewski Sofia in der Gruppenphase der Conference League.

Eintracht Frankfurt ist auch ohne Topangreifer Randal Kolo Muani in die Gruppenphase der Conference League eingezogen.

Das Team von Trainer Dino Toppmöller gewann das Rückspiel der Playoffs gegen den bulgarischen Außenseiter Lewski Sofia mit 2:0 (0:0) und spielt auch im dritten Jahr in Serie europäisch. Das Hinspiel in Bulgarien war nach einem Treffer von Kolo Muani und spätem Ausgleich mit 1:1 geendet.

Jessic Ngankam (79.) und Ellyes Skhiri (86.) trafen für den Champion der Europa League aus dem Jahr 2022, der erstmals in den 2021 ins Leben gerufenen Wettbewerb einziehen konnte. Kolo Muani war am Mittwoch in den Streik getreten, um einen Wechsel zu Paris St. Germain zu erzwingen. Keine 24 Stunden vor Transferende steht eine Freigabe der Eintracht aber weiter aus. Die Auslosung für die Gruppenphase findet am Freitag um 14.30 Uhr in Nyon statt.

Der Wirbel um Kolo Muani sei "nicht einfach für die Gruppe", ergänzte Trainer Dino Toppmöller und forderte eindringlich: "Wir müssen alles andere ausblenden, die Widerstände annehmen, die Challenge akzeptieren und mit aller Macht in die Gruppenphase einziehen." Für den in Paris weilenden Topangreifer begann Omar Marmoush in der Sturmspitze, der unter der Woche als Ersatz für Jesper Lindström (Neapel) geholte Fares Chaibi war für die Playoffs nicht gemeldet.