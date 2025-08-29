UEFA Conference League: Auslosung der Ligaphase heute live im TV, Stream und Ticker

Am Freitagmittag ab 13:00 Uhr wird es für den 1. FSV Mainz 05 spannend. Die Auslosung der Ligaphase für die UEFA Conference League steht an. ran gibt die wichtigsten Infos zur Auslosung.

Nachdem am Donnerstagabend die Qualifikations-Rückspiele in den Playoffs zur UEFA Conference League 2025/26 ausgetragen wurden, steht nun am Freitag bereits ab 13:00 Uhr die Auslosung der Ligaphase auf dem Programm.

Der 1. FSV Mainz 05 ist dabei als einziger Vertreter aus der Bundesliga mit dabei in den Lostöpfen. Die Mainzer konnten sich über die Playoffs und einen Erfolg gegen Rosenborg Trondheim für die Ligaphase des Wettbewerbs qualifizieren.

Nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel in Norwegen drehte der FSV dies im Rückspiel noch durch einen 4:1-Sieg und zog so in die Ligaphase der UEFA Conference League ein. Nun sind die Mainzer am Freitag in Lostopf 3 zu finden und warten auf ihre Gegner.