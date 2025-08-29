UEFA Conference League
UEFA Conference League: Auslosung der Ligaphase heute live im TV, Stream und Ticker
Am Freitagmittag ab 13:00 Uhr wird es für den 1. FSV Mainz 05 spannend. Die Auslosung der Ligaphase für die UEFA Conference League steht an. ran gibt die wichtigsten Infos zur Auslosung.
Nachdem am Donnerstagabend die Qualifikations-Rückspiele in den Playoffs zur UEFA Conference League 2025/26 ausgetragen wurden, steht nun am Freitag bereits ab 13:00 Uhr die Auslosung der Ligaphase auf dem Programm.
Der 1. FSV Mainz 05 ist dabei als einziger Vertreter aus der Bundesliga mit dabei in den Lostöpfen. Die Mainzer konnten sich über die Playoffs und einen Erfolg gegen Rosenborg Trondheim für die Ligaphase des Wettbewerbs qualifizieren.
Nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel in Norwegen drehte der FSV dies im Rückspiel noch durch einen 4:1-Sieg und zog so in die Ligaphase der UEFA Conference League ein. Nun sind die Mainzer am Freitag in Lostopf 3 zu finden und warten auf ihre Gegner.
Das Wichtigste zur UEFA Conference League in Kürze
ran gibt die wichtigsten Infos rund um die Auslosung zur Ligaphase der UEFA Conference League für die Saison 2025/26.
UEFA Conference League: Wann ist die Auslosung für die Ligaphase?
Die Auslosung beginnt am Freitag, 29. August 2025, ab 13:00 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco. Direkt zuvor findet noch die Auslosung der Ligaphase für die UEFA Europa League statt, danach ist die Conference League an der Reihe.
UEFA Conference League: Wie sehen die Lostöpfe für die Auslosung der Ligaphase aus?
Die 36 teilnehmenden Mannschaften werden vor der Auslosung gemäß ihrem UEFA-Koeffizienten in sechs Töpfe eingeteilt. Der 1. FSV Mainz 05 ist in Topf 3 zu finden.
Das sind die Auslosungstöpfe zur Ligaphase der UEFA Conference League 2025/26:
- Topf 1: AC Florenz, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Wien, Legia Warschau
- Topf 2: Sparta Prag, Dynamo Kyiv, Crystal Palace, Lech Posen, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
- Topf 3: Omonia Nikosia, 1. FSV Mainz 05, Racing Strasbourg, Jagiellonia Bialystok, NK Celje, Rijeka
- Topf 4: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KUPS Kuopio, AEK Athen, FC Aberdeen, Drita
- Topf 5: Breidablik, Sigma Olmütz, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaka, Shkendija
- Topf 6: BK Häcken, Lausanne-Sport, Craiova, Hamrun Spartans, FC Noah, Shelbourne
UEFA Conference League: Läuft die Auslosung im Free-TV?
Nein, die Auslosung der Ligaphase zur Europa League läuft nicht im Free-TV.
UEFA Conference League: Läuft die Auslosung im Live-Stream?
Ja, die UEFA bietet auf der Homepage einen kostenlosen Livestream ab 12:55 Uhr an, bei der die Auslosung der Ligaphase übertragen wird. Zudem gibt es auch bei RTL+ eine Übertragung der Auslosung im Livestream.