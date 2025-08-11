Rückschlag für Crystal Palace. Der Internationale Sportgerichtshof CAS sorgt mit seinem Urteil dafür, dass der FA-Cup-Sieger endgültig in die Conference League absteigt.

Der englische FA-Cup-Sieger Crystal Palace muss endgültig in die Conference League. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wies die Berufung der Londoner ab und bestätigte den Ausschluss aus der Europa League trotz sportlicher Qualifikation.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte diese Entscheidung gefällt, weil sich auch Olympique Lyon für den zweitwichtigsten Europapokalwettbewerb qualifiziert hatte - und beide Vereine zum Teil dem US-Investor John Textor gehören. Den Startplatz in der Europa League nimmt stattdessen Nottingham Forest ein.

Der CAS teilte am Montag mit, dass in der Verhandlung am vergangenen Freitag festgestellt worden war, dass Textor "Anteile an beiden Klubs hatte und zum Zeitpunkt der UEFA-Bewertung ein Vorstandsmitglied war, das entscheidenden Einfluss auf beide Vereine hatte".

Die UEFA-Regelungen seien "klar" und ließen "keinen Spielraum". Crystal Palace sei gegenüber Lyon und Nottingham nicht unfair behandelt worden.