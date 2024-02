Anzeige Eintracht Frankfurt trifft in der Zwischenrunde der UEFA Conference League auf den belgischen Klub Union Saint-Gilloise. So verfolgt ihr das Spiel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker. Update, 15.02., 20:40 Uhr: Eintracht müht sich zu Unentschieden in Belgien In der zweiten Halbzeit knüpften die Frankfurter nahtlos an das schwache Ende der ersten Halbzeit an. Nachdem Saint-Gilloise konstant den Drcuk erhöhten, kamen sie in der 68. Minute durch Gustaf Nilsson zum verdienten Ausgleich. In der Folge hatten die Frankfurter immer wieder Glück, dass Union nicht mehr aus ihren Chancen machte. In der 78. Minute flog noch Charles Vanhoutte von den Gastgebern mit einer gel-roten Karte vom Platz. Auch in Überzahl konnten die Frankfurter sich keine klaren Chancen mehr herausspielen und ärgern sich zurecht eine 2:0-Führung verspielt zu haben. Nun muss die Eintracht in der kommenden Woche zuhause gewinnen, um eine Runde weiter zu kommen.

Update, 15.02., 19:30 Uhr : Kalajdzic und Chaibi bescheren der Eintracht eine 2:1-Pausenführung Gerade in der Anfangsphase überrollten die Frankfurter die Belgier mit zwei frühen Toren. Im Anschluss entstand ein immer offeneres Spiel, in dem Rasmussen den Anschlusstreffer besorgte. Die Eintracht muss in der zweiten Hälfte eine konzentrierte Leistung zeigen, um auch am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.

Update, 15.02., 18:30 Uhr : Eintracht-Aufstellung ist da! Frankfurt: Kevin Trapp, Willian Pacho, Robin Koch, Buta, Niels Nkounkou, Tuta, Fares Chaibi, Ellyes Skhiri, Mario Götze, Omar Marmoush und Sasa Kalajdzic.

Union Saint-Gilloise: Heinz Lindner, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Koki Machida, Allesio Castro-Montes, Charles Vanhoutte, Loic Lapoussin, Mathias Rasmussen, Cameron Puertas, Gustaf Nilsson, Mohammed Amoura

Für Eintracht Frankfurt beginnt das Jahr 2024 auf internationaler Ebene mit einem Auswärtsspiel in Belgien. In der Zwischenrunde der UEFA Conference League treffen die Hessen auf Union Saint-Gilloise. Die Belgier, gecoacht vom Deutschen Alexander Blessin, führen die heimische Jupiler Pro League mit 59 Punkten nach 25 Spielen souverän an, haben also den ersten Meistertitel seit 1935 im Blick. Union Saint-Gilloise ist nach Platz 3 in der Europa-League-Gruppenphase nun im Frühjahr in der K.o.-Phase der UEFA Conference League mit dabei. Die Belgier landeten in der Gruppenphase mit acht Punkten hinter Liverpool und Toulouse, aber vor dem österreichischen Vertreter LASK. Die Generalprobe vor dem Duell mit der Eintracht war für die Belgier zuletzt in der Liga nur teilweise erfolgreich. Gegen Westerlo kam die Blessin-Elf zuhause nur zu einem 2:2-Unentschieden. Saint Gilloise kassierte den Ausgleich erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Frankfurt erreichte im Herbst in der Gruppenphase der UEFA Conference League mit neun Punkten Platz 2 hinter PAOK Saloniki und steht somit nun eben in der Zwischenrunde des Wettbewerbes. Auch die Eintracht-Generalprobe vor dem Spiel in Belgien verlief ebenfalls nicht wie gewünscht. Zuhause kam die Elf von Trainer Dino Toppmöller gegen den VfL Bochum nur zu einem 1:1.

Anzeige Union Saint-Gilloise vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream, Liveticker: Datum, Uhrzeit, Ort Paarung: Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: UEFA Europa Conference League, Hinspiel Zwischenrunde

Datum: Donnerstag, 15. Februar 2024

Uhrzeit: 18:45 Uhr

Austragungsort: Lotto Park (Brüssel)

Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt heute live: Läuft die Conference League im Free-TV? Nein, läuft sie nicht.

Saint-Gilloise - SGE heute live: Wer zeigt die Conference League im Livestream? Ja, bei RTL+. Um den Livestream nutzen zu können, müsst ihr zuvor aber ein kostenpflichtiges Abo beim Streamingdienst abschließen.

Saint Gilloise gegen Frankfurt heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Conference League? Wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Saint Gilloise gegen Eintracht heute live: Wo finde ich Highlights und einen Audiostream? Im Audiostream begleitet die ARD-Sportschau die Partie. Highlights gibt's nach Abpfiff bei RTL+ oder auf der UEFA-Website.

Saint Gilloise - Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Spiel: Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 30. November, 21 Uhr

Trainer: Alexander Blessin (Saint Gilloise), Dino Toppmöller (Frankfurt)

Free-TV: -

Livestream: RTL+

Liveticker: ran.de, ran-App