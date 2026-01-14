- Anzeige -
Copa del Rey: Blamage nach Alonso-Entlassung - Real Madrid fliegt gegen Zweitligist aus spanischem Pokal

  • Aktualisiert: 14.01.2026
  • 23:19 Uhr
  • SID

Fehlstart für Alvaro Arbeloa: Real Madrid blamiert sich im ersten Spiel unter dem neuen Coach und fliegt gegen Zweitligist Albacete aus dem Pokal.

Horrorstart für Alvaro Arbeloa: Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat sich im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Xabi Alonso heftig blamiert.

Unter ihrem neuen Coach Arbeloa unterlagen die Königlichen im dramatischen Achtelfinale der Copa del Rey am Mittwoch mit 2:3 (1:1) bei Zweitligist Albacete Balompié.

Real hatte sich am Montag nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) vom früheren Leverkusener Meistermacher Alonso getrennt, eine Besserung scheint aber nicht in Sicht.

Jefté Betancor Sanchez (90.+4) traf ganz spät zum umjubelten Sieg für den Außenseiter, nachdem Gonzalo (90.+1) Reals Hoffnungen kurz zuvor am Leben gehalten hatte.

Real Madrid: Erstes Spiel unter neuem Coach wird zur Blamage

Javi Villar (42.) und Betancor Sanchez (82.) hatten Albacete zuvor bereits zweimal in Führung gebracht, Reals Franco Mastantuono (45.+3) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Real verzichtete beim Zweitligisten auf Superstar Kylian Mbappe. Für Arbeloa ist es nach seiner Beförderung von der zweiten Mannschaft zum Chefcoach direkt ein herber Rückschlag.

Er wisse, dass es bei den Königlichen nur darauf ankomme, "zu gewinnen, zu gewinnen und wieder zu gewinnen. Das liegt uns im Blut", hatte er im Vorfeld der Partie gesagt.

