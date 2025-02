Coppa Italia: Aus für Hummels im Pokal - Milan-Debütant trifft

Mats Hummels durchlebt mit der Roma weiterhin eine schwere Saison. Zwar ist der Hauptstadt-Klub in der Europa League dem vorzeitigen Aus entkommen, jedoch gab es nun im Pokal eine ganz bittere Pleite.

Die AS Rom mit Weltmeister Mats Hummels ist im Viertelfinale der Coppa Italia gescheitert. Bei der AC Mailand verloren die Hauptstädter mit 1:3 (0:2) im San Siro. Tammy Abraham traf doppelt (16./42.), Neuzugang Joao Felix erhöhte bei seinem Debüt für Milan zum 3:1 (72.). Artem Dovbyk schoss das Tor für die Roma (54.).

Theo Hernandez bereitete die ersten beiden Tore für Doppelpacker Abraham vor. Als Rom neue Hoffnung schöpfte, machte Chelsea-Leihgabe Joao Felix (72.) den Sack zu und schoss Milan ins Halbfinale der Coppa Italia.

Für den AS Rom ist damit die vermeintlich letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison dahin, selbst wenn das Team in der Europa League Außenseiter-Chancen hat. Für Milan scheint sich hingegen die Transferoffensive im Winter bezahlt gemacht zu haben.

Am Dienstag und Mittwoch werden die Viertelfinal-Partien zwischen Inter Mailand und Lazio Rom (21.00) und zwischen Juventus Turin und FC Empoli (21.00 Uhr/jeweils DAZN) ausgetragen.