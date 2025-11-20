Anzeige
Fußball

DFB-Team: Ex-Weltmeister Dieter Herzog gestorben

  • Aktualisiert: 20.11.2025
  • 19:15 Uhr
  • SID
Article Image Media
© IMAGO/SID/-

Der deutsche Fußball trauert um den früheren Weltmeister Dieter Herzog. Der ehemalige Flügelstürmer verstarb nach Angaben seines Ex-Klubs Bayer Leverkusen bereits im Wochenverlauf mit 79 Jahren.

Zu den Umständen seines Todes lagen bis zum Donnerstagabend keine Informationen vor.

Herzog gehörte bei der Heim-WM 1974 in Deutschland zum Aufgebot des späteren Titelgewinners Deutschland. Der damalige Düsseldorfer kam während des WM-Turniers in den Zweitrunden-Begegnungen mit dem ehemaligen Jugoslawien (2:0) sowie Schweden (4:2) in der Mannschaft von Bundestrainer Helmut Schön zum Einsatz.

Nach insgesamt nur fünf Länderspielen endete die Laufbahn des gebürtigen Oberhauseners in der Nationalmannschaft allerdings noch im gleichen Jahr. Für den WM-Triumph erhielt Herzog zusammen mit seinen Kollegen aus der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Silberne Lorbeerblatt.

Als Vereinsspieler schaffte Herzog 1971 mit Fortuna Düsseldorf sowie acht Jahre später auch mit Bayer Leverkusen den Bundesliga-Aufstieg. Drei Jahre vor dem Erfolg mit der Werkself hatte sein Wechsel als Weltmeister von Düsseldorf zum seinerzeit noch zweitklassigen Nachbarn Leverkusen für Aufsehen gesorgt. Unter dem Bayer-Kreuz beendet Herzog 1983 seine Profi-Laufbahn nach insgesamt 394 Einsätzen (201 für Düsseldorf und 193 für Leverkusen).

Anzeige
Anzeige
Weitere Inhalte
Sane Hamann
News

"Sane hat nichts gezeigt, was wir nicht schon wussten"

  • 19.11.2025
  • 13:01 Uhr
NAGELSMANN Julian Trainer Team Deutschland mit RUEDIGER Antonio WM Qualifikation Spiel Deutschland - Nord Irland 3 : 1 am 07.09.2025 in Koeln DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAG...
News

Rüdiger bangt, Woltemade ballert, Kimmich brutal

  • 19.11.2025
  • 10:06 Uhr
08.11.2025, xtgx, Fussball 1.Bundesliga, Union Berlin - FC Bayern München v.l. Manuel Neuer (FC Bayern Muenchen) nach dem Spiel (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENC...
News

Manuel Neuer: DFB-Comeback unter zwei Voraussetzungen

  • 12.11.2025
  • 08:56 Uhr
Die U17-Junioren bejubeln das zwischenzeitliche 2:0
News

U17-WM: Gegner von DFB-Team steht fest

  • 11.11.2025
  • 23:08 Uhr
Experte Matthias Sammer (Amazon Prime) schaut, UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD4, Paris Saint-Germain v FC Bayern München, Parc des Princes am 04. November 2025 in Paris, Frankreich. (...
News

Sammer mit Kritik an Nagelsmanns Sane-Kommentaren

  • 11.11.2025
  • 19:16 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann (Germany) gestikuliert, FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Qualifier, Northern Ireland v Germany, Windsor Park am 13. October 2025 in Belfast, Vere...
News

WM-Auslosung: DFB-Team doch noch im ersten Topf?

  • 18.10.2025
  • 11:44 Uhr
2216859797
News

Nach Fall Uzun: DFB-Boss fordert Entschädigungen bei Verbandswechseln

  • 17.10.2025
  • 12:02 Uhr
Raum
News

DFB-Star kontert widerliche Hassnachrichten im Netz

  • 15.10.2025
  • 10:39 Uhr
SCHLOTTERBECK Nico Team Deutschland WM Qualifikation Spiel Deutschland - Luxemburg 4 : 0 am 10.10. 2025 in Sinsheim DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-V...
News

Schlotterback ist Deutschlands Stabilisator - Keine Zukunft beim BVB?

  • 14.10.2025
  • 12:30 Uhr
2234012653
News

Nordirland-Duell: Mit dieser Achse plant Nagelsmann

  • 12.10.2025
  • 22:15 Uhr