Der DFB hat ein weiteres Testspiel vor der WM 2026 fixiert. Im März trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf einen Nachbarn.

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem Länderspiel in der Schweiz ins WM-Jahr. Der erste von vier Turniertests findet am 27. März in Basel statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

"Seit der Auslosung ist die Weltmeisterschaft für uns alle greifbar - und die Vorfreude auf ein sportlich hochklassiges Turnier riesig", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann und betonte: "Jetzt ist jede Trainingseinheit und vor allem jedes Länderspiel auf dem Weg zur WM doppelt wertvoll."

Die Schweiz sei dabei "ein großartiger Gegner keine drei Monate vor unserem Start in das Turnier, sie wird uns alles abverlangen. Die Spiele gegen die Schweiz waren immer besondere - das wird auch dieses Mal nicht anders sein."

Das bislang letzte von 54 Duellen mit den Eidgenossen (36 Siege, neun Niederlagen) stieg im Rahmen der Heim-EM. Am 23. Juni 2024 hieß es in Frankfurt/Main 1:1, das deutsche Tor erzielte Niclas Füllkrug (90.+2).