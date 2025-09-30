DFB-Team: Julian Nagelsmann unter Druck – Wer sichert das WM-Ticket?

Julian Nagelsmann muss die richtigen Spieler finden, um die WM-Chancen zu wahren. Verletzungen und Formkrisen erschweren die Kaderwahl vor den Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und Nordirland. Die Lage ist ernst, Deutschland droht die WM zu verpassen. Julian Nagelsmann muss jetzt die richtigen Spieler finden. Bundesliga-Clips auf Joyn Im edlen Frankfurter Gibson Club konnte sich Julian Nagelsmann auf Großleinwand anschauen, wie man Weltmeister wird. Zur Premiere der Sky-Dokumentation über seinen "Papa", Chef und Schicksalsgefährten Rudi Völler schlenderte der Bundestrainer im schwarzen Hemd entspannt über den Roten Teppich - selbstverständlich spielte der Triumph von Rom 1990 im Film eine entscheidende Rolle. Damals löste die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr WM-Ticket dank Thomas Häßler erst auf den letzten Drücker - jetzt ist die Not erneut groß, und die Frage drängt: Hat auch Nagelsmann einen Häßler im Kader? Kommentar: Dieser Youngster muss ins Tor der deutschen Nationalmannschaft

Bei der Nominierung seines Aufgebots für die Qualifikationsspiele am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland muss der Bundestrainer am Donnerstag die Antwort darauf liefern.

Julian Nagelsmann vor schweren Entscheidungen Vorausgegangen sind schwere Grübeleien bis hin zu echtem Kopfzerbrechen. An Bewährtem festhalten, obwohl die Etablierten den Start beim 0:2 in der Slowakei historisch vergeigten? Oder alles umwerfen? "Wir haben jetzt vier Wochen lang diskutiert, wie wir rangehen", sagte Nagelsmann am Montagabend in Frankfurt. Seine Erkenntnis: "Wir sind in einer sehr instabilen Situation", deshalb sei es "nicht so ratsam", allzu viele Stars auszutauschen. "Es wird jetzt nicht fünf Neue geben. Ein, zwei vielleicht, aber nicht viel. Die Spieler, die dabei waren, sollen die Chance bekommen, es besser zu machen als zuletzt." Alternativen sind ohnehin rar. Er habe "keine 150 Deutschen zur Auswahl", die Qualität für die Nationalmannschaft oder gar für den WM-Titel besitzen, klagte der Bundestrainer nach dem schwachen Start, bei dem nach der Blamage von Bratislava immerhin ein teils zittriges 3:1 gegen Nordirland glückte. Der genesene Nico Schlotterbeck, verriet Nagelsmann, werde zurückkehren.

Deutsche Nationalmannschaft testet neue Optionen und Youngster "Er gibt uns einen herausragenden Spielaufbau, einen super Siegeswillen und endlich mal wieder einen linken Fuß hinten", sagte der Bundestrainer. "Er war in seinem letzten Länderspiel gegen Italien der beste Mann auf dem Platz und darf das jetzt gerne wieder sein. Wir sind sehr froh, dass er wieder da ist." Und sonst? Schon im September hätte Nagelsmann gerne Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt, Max Rosenfelder (SC Freiburg) oder Nicolas Kühn (Como Calcio) getestet, die allesamt verletzt passen mussten. Zumindest Linksverteidiger Brown dürfte diesmal dabei sein. Auch über Stürmer Nicolò Tresoldi vom FC Brügge wird spekuliert, Freiburgs Torwart Noah Atubolu könnte als neuer dritter Mann dabei sein.