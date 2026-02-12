DFB-Team: Manuel Neuer schließt Comeback kategorisch aus

Trotz des vermutlichen WM-Ausfalls von Marc-Andre ter Stegen will der Bayern-Kapitän nicht mehr für die Nationalelf spielen. Stattdessen lobt er seinen Nachfolger – und träumt vom Triple. Von Martin Volkmar Manuel Neuer kam als einer der letzten zu den wartenden Journalisten. Und als er dann alle Fragen zum 2:0-Sige im Pokal-Viertelfinale über RB Leipzig beantwortet hatte, wurde er auf eine Aussage von Herbert Hainer angesprochen. Kommentar: Baumann hat sich Status als Nummer eins verdient Der Präsident des FC Bayern hatte zuvor gesagt, die besten deutschen Spieler müssten zur WM im Sommer fahren – und Neuer sei nun mal der beste deutsche Torhüter. "Das sind natürlich schöne Worte", begann der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft zunächst höflich. "Aber ich glaube, gerade er kennt ja meine Entscheidung, und deshalb schmunzel ich da ein bisschen drüber."

Manuel Neuer: DFB-Rücktritt in Stein gemeißelt Nachfrage: Sein Rücktritt aus der DFB-Auswahl nach der Heim-EM 2024 werde also nicht rückgängig gemacht und sei "in Stein gemeißelt"? Neuers klare Antwort: "Ja!" Es war nicht das erste Mal, dass der bald 40-Jährige ein Comeback im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ausschloss, gleichwohl hatte die Diskussion durch den fast sicheren Ausfall des Neuer-Nachfolgers Marc-Andre ter Stegen neue Fahrt aufgenommen. Doch mit dieser kategorischen Klarstellung dürfte die Debatte endgültig beendet sein – und Oliver Baumann endgültig die neue Nummer eins im deutschen Tor sein.

Manuel Neuer: Das denkt er über Oliver Baumann Fast schon demonstrativ hatte sich Neuer nach dem 5:1 im Spitzenspiel am Sonntag mit dem Hoffenheimer gut sichtbar in den Katakomben der Allianz Arena unterhalten, als gebe er seinem "Erben" gute Ratschläge. "Er ist jetzt die Nummer eins und er macht seinen Job sehr gut", stellte Neuer am Mittwochabend klar: "Grundsätzlich ist es so, dass er sehr gute Leistungen zeigt und ich drücke ihm natürlich die Daumen und wünsche ihm nur das Beste."

Neuer: Mitgefühl mit ter Stegen Gleiches gilt nach den Worten des FCB-Spielführers für den verletzten ter Stegen, der nach seiner Operation am Oberschenkel möglicherweise in dieser Saison gar nicht mehr spielen und aller Voraussicht daher auch für die WM ausfallen wird. "Das ist auf jeden Fall ganz, ganz hart. Ich glaube, ich kenne die Situation auch", sagte Neuer, der wegen eines Unterschenkelbruchs nach der letzten WM 2022 in Katar fast ein Jahr ausgefallen war. "Ich glaube, er wird wieder aufstehen. Es ist natürlich ganz bitter, gerade in der jetzigen Situation, wenn im Sommer die Weltmeisterschaft stattfinden wird", erklärte der Münchner. "Diese Ziele hat er natürlich auch im Blick gehabt und da gilt es einfach nur, ihm die Daumen zu drücken, dass er wieder zurückkommt und dass er zur alten Stärke findet."

Neuers Ziele: Mit dem FC Bayern das Triple holen Neuer selber will sich voll auf den Verein fokussieren und bis zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, den maximalen Erfolg anstreben. Das Triple sei möglich, sagte der Keeper, dem das mit Bayern schon 2013 und 2020 gelungen war. "Ich glaube, jeder sieht, dass wir Spaß haben, dass wir zusammen an einem Strang ziehen. Und ähnliche Situationen haben wir beim FC Bayern auch schon erlebt. Jetzt mit dieser Mannschaft ist einfach dieser Hunger da und es läuft."