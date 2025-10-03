Tresoldi, der im Sommer von Hannover 96 nach Brügge wechselte, hat in der laufenden Saison sieben Tore in 15 Pflichtspielen erzielt, darunter drei in der Liga und eines bei seinem Champions-League-Debüt gegen die AS Monaco.

Nicolo Tresoldi, 21-jähriger Stürmer von Club Brügge, hat sich offen für einen Verbandswechsel zur italienischen Nationalmannschaft gezeigt. Der deutsch-italienische Doppelstaatsbürger, der bisher für die deutschen Jugendnationalteams gespielt hat, äußerte sich gegenüber "Sky Sports Italia" zu dieser Möglichkeit.

Nicolo Tresoldi ist Torgarant für die deutsche U21. Allerdings liebäugelt der Angreifer mit einem Wechel zum italienischen Verband.

Trotz starker Leistungen wurde er nicht für die A-Nationalmannschaft Deutschlands unter Julian Nagelsmann nominiert und spielt stattdessen für die U21 in der EM-Qualifikation.

U21: Wechselt Tresoldi den Verband? "Mein Telefon für Gattuso ist an"

Auf die Frage nach einem möglichen Wechsel zu Italien unter Trainer Gennaro Gattuso sagte Tresoldi: "Die Regeln erlauben es, und mein Telefon ist an. Wenn Gattuso mit mir sprechen möchte, würde ich mich sehr freuen."

Er erwähnte auch die theoretische Option, für Argentinien zu spielen - das Heimatland seiner Mutter -, betonte jedoch seinen aktuellen Fokus auf Deutschland: "Ich habe mich dafür entschieden, auch wenn es nur die U21 ist. Ich fühle mich sehr wohl. In der Zukunft... wir werden sehen."

Ob Tresoldi langfristig für Deutschland oder Italien antreten wird, bleibt offen. Seine Entwicklung in Belgien macht ihn zu einem Kandidaten für höhere Aufgaben. Bereits Werder Bremens Torhüter Mio Backhaus liebäugelte zuletzt mit einem Wechsel zu einem anderen Verband, in seinem Fall Japan.