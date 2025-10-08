Anzeige
Top News Fußball

DFB-Team vor WM-Quali: Baumann zurück im Training - Woltemade arbeitet individuell

DFB-Trainer Julian Nagelsmann darf sich wieder auf Torhüter Oliver Baumann freuen. Dafür trainiert Nick Woltemade noch individuell.

Eine Sorge weniger für Bundestrainer Julian Nagelsmann vor den wichtigen WM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Luxemburg und Nordirland: Torwart Oliver Baumann, der zuletzt über Übelkeit geklagt hatte, ist am Mittwoch in Herzogenaurach ins Training der deutschen Auswahl zurückgekehrt.

Sturm-Hoffnung Nick Woltemade arbeitete in der Folge seiner zurückliegenden Erkrankung (grippaler Infekt) wie Jamie Leweling (Adduktorenprobleme) individuell.

Nagelsmann plagen vor den Partien gegen Luxemburg am Freitag (20:45 Uhr live auf Joyn) in Sinsheim und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland einige Personalprobleme. Torhüter Marc-André ter Stegen, Spielmacher Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger, Offensivstar Kai Havertz und Torjäger Tim Kleindienst fehlen allesamt verletzt.

Nagelsmann nominiert Kevin Schade nach

Der 23 Jahre alte Woltemade vom englischen Premier-League-Klub Newcastle United, der bislang vier Länderspiele absolviert hat, ist im Angriff eigentlich gesetzt. Auch Baumann (TSG Hoffenheim) soll beide Spiele bestreiten.

Auf dem Trainingsplatz stand am Mittwoch Angreifer Kevin Schade. Der viermalige Nationalspieler vom FC Brentford wurde zur Sicherheit für den angeschlagenen Leweling (VfB Stuttgart) nachnominiert.

