Paul Wanner sagt offenbar DFB ab und spielt künftig für Österreich

Österreich statt Deutschland: So lautet wohl die Entscheidung bei Paul Wanner, die der Ex-Spieler des FC Bayern nun getroffen haben soll.

Paul Wanner hat sich offenbar entscheiden. Wie die Münchner "tz" erfahren haben will, wird der 20-Jährige nicht für die deutsche A-Nationalmannschaft auflaufen, sondern für Österreich.

Wanner ist aufgrund seiner österreichischen Mutter und seines deutschen Vaters für beide Verbände spielberechtigt. In den Nachwuchsmannschaften spielte er jedoch ausschließlich für Deutschland.

Zukünftig aber soll der Mittelfeldspieler für Österreich auflaufen, wie es in dem Bericht heißt. Der Grund: Ihm winkt bei der WM 2026 die Teilnahme mit dem ÖFB-Team.