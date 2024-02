Borussia Mönchengladbach – Rocco Reitz vor Pokal-Chance: "Es wird jeder sein Leben lassen"

Hamburger SV gegen VfL Osnabrück 2017/18

Zum vierten Mal in elf Jahren streicht der HSV in der ersten Pokalrunde die Segel. Der damalige Bundesligist ist ab der 18. Minute in Überzahl, doch die Hamburger verlieren bei Drittligist VfL Osnabrück blamabel mit 1:3. © imago/Nordphoto