BVB gegen Hoffenheim heute live: Übertragung des DFB-Pokals im TV, Livestream und Liveticker

Die jüngsten Ergebnisse dürften beiden Mannschaften Hoffnung machen, um das Achtelfinal-Ticket buchen zu können. Der BVB ist seit sieben Partien ungeschlagen und unterlag letztmals am 19. September in der Champions League bei PSG (0:2).

Beide Teams standen sich in der laufenden Saison bereits gegenüber, Ende September setzten sich die Schwarz-Gelben mit 3:1 in der PreZero Arena durch . Für den BVB trafen Niclas Füllkrug, Marco Reus und Julian Ryerson, Andrej Kramaric erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen mehrere direkte Duelle von Bundesliga -Klubs an.

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund auf die TSG Hoffenheim. So seht ihr die BVB-Partie live im TV und Livestream und könnt das Spiel im Liveticker verfolgen.

Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim heute live: Wird der DFB-Pokal im Free-TV übertragen?

Ja, wird er. Allerdings nicht das Duell des BVB mit der TSG aus Hoffenheim. Am Dienstagabend läuft Kaiserslautern gegen Köln im ZDF (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App), am Mittwochabend wird FC Bayern gegen Saarbrücken im frei empfangbaren Fernsehen von der ARD gezeigt (ebenfalls ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).