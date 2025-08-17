DFB-Pokal
DFB-Pokal: Elvedi erlöst wackeliges Gladbach gegen Delmenhorst
- Aktualisiert: 17.08.2025
- 17:25 Uhr
- SID
Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat nur mit großer Mühe eine Blamage in der ersten Runde des DFB-Pokals abgewendet.
Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane siegte in Oldenburg gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Fünftligisten Atlas Delmenhorst mit 3:2 (2:2), offenbarte eine Woche vor dem Bundesligastart gegen den Hamburger SV aber vor allem defensiv noch erhebliche Probleme.
Im Oldenburger Marschweg-Stadion, das aufgrund der größeren Kapazität gegenüber dem Delmenhorster Stadion an der Düsternortstraße als Ausweichspielstätte diente, traf Nico Elvedi (68.) zum Sieg für die Fohlen, die letztmals 2013 in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert waren. Robin Hack (20., 38.) hatte die Gladbacher zuvor zweimal in Führung gebracht, Steffen Rohwedder (32.) und Linus Urban (40.) jedoch für den Sieger des Niedersachsenpokals ausgeglichen.
Das Wichtigste in Kürze
Sportdirektor Roland Virkus hatte nach einer gelungenen Vorbereitung einen "demütigen" und "konzentrierten" Auftritt seiner Borussia gefordert - und der Bundesligist begann ohne Nationalspieler Tim Kleindienst, der nach einer Knie-Operation vermutlich im November wieder auf dem Feld stehen wird, aktiv und dominant. Zugang Haris Tabakovic traf aus kurzer Distanz nur die Latte (18.), wenig später sorgte Hack per Lupfer für die Führung.
Bundesliga: Das sind die Kapitäne der 18 Vereine - HSV macht Neuzugang Poulsen zum Kapitän
Das sind die Kapitäne aller 18 Bundesligisten
Vier Neulinge – und zwei Alteingesessene: Die Bundesligisten stellen nach und nach ihre neuen oder alten Kapitäne für die Bundesligasaison 2025/26 vor. ran zeigt alle im Überblick
Hamburger SV: Yussuf Poulsen
Seit Sommer 2025.
FC Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw
Kapitän seit Sommer 2024.
Bayer Leverkusen: Robert Andrich
Kapitän seit Sommer 2025.
FC Bayern München: Manuel Neuer
Kapitän seit Sommer 2017.
Borussia Dortmund: Emre Can
Kapitän seit Sommer 2023.
Borussia Mönchengladbach: Tim Kleindienst
Kapitän seit Sommer 2025.
Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp
Kapitän seit Sommer 2024.
SC Freiburg: Christian Günter
Kapitän seit Sommer 2020.
FC Heidenheim: Patrick Mainka
Kapitän seit Sommer 2021.
1899 Hoffenheim: Oliver Baumann
Kapitän seit Sommer 2022.
1. FC Köln: Marvin Schwäbe
Kapitän seit Sommer 2025 (noch nicht offiziell bestätigt)
RB Leipzig: David Raum
Kapitän seit Sommer 2025.
1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer
Kapitän seit Sommer 2022.
FC St. Pauli: Jackson Irvine
Kapitän seit Sommer 2023.
VfB Stuttgart: Atakan Karazor
Kapitän seit Sommer 2024.
Union Berlin: Christopher Trimmel
Kapitän seit Sommer 2018.
Werder Bremen: Marco Fried
Kapitän seit Sommer 2023.
VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold
Kapitän seit Sommer 2022.
Der Oberligist zeigte sich aber keineswegs geschockt, Rohwedder glich nach schöner Kombination aus. Noch vor der Pause wurde es turbulent: Hack brachte die Borussia auf Vorlage von Kevin Stöger wieder in Front, doch Urban besorgte per Distanzschuss fast postwendend das 2:2.
- Signal an FCB-Bosse? Harry Kane bemängelt Kadertiefe
- Kompany fordert Müller-Nachfolger: "Jetzt müssen andere Jungs aufstehen"
Nach dem Seitenwechsel ließ U21-Nationalspieler Rocco Reitz die Riesenchance auf die Führung liegen, als er aus wenigen Metern nur den Innenpfosten traf (51.). Die Borussia drückte in der Folge mächtig auf das 3:2, ließ aber immer wieder beste Gelegenheiten ungenutzt. Elvedi belohnte dann die Gladbacher Bemühungen.