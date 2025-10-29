Der FC Bayern München schlägt den 1. FC Köln im DFB-Pokal mit 4:1. Die Noten und Einzelkritiken der Profis vom FCB. Von Justin Kraft Der FC Bayern steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Was lange wie ein hartes Stück Arbeit aussah, entpuppte sich am Ende dann doch als deutlicher Sieg. Gegen den 1. FC Köln gewann der FCB schließlich mit 4:1. Neben Schiedsrichterärger beim Heimteam überzeugten die Münchner vor allem im zweiten Durchgang. Jonas Urbig, der einen weiteren Pokaleinsatz bekam, überzeugte ebenso wie Harry Kane und Luis Diaz – wobei Letzterer wieder Chancen für mehrere Abende hatte. ran hat die Noten und Einzelkritiken der Profis vom FCB.

Jonas Urbig Wird in der 11. Minute erstmals geprüft und reagiert herausragend: Starke Parade gegen den Schuss von Johannesson. Auch anschließend zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Chancenlos beim 0:1. Unsicher wirkt Urbig hingegen, wenn er bei hohen Bällen aus dem Tor muss. Auf der Linie zeigt er aber, was er kann. Wie in der 57. Minute bei einer weiteren guten Parade. Hält einen Pfostenschuss mit einem guten Reflex fest (87.). ran-Note: 2

Konrad Laimer Darf wieder auf der rechten Seite ran – und macht seine Sache dort zunächst solide, um den Karren kurz nach dem Gegentor wieder einmal aus dem Dreck zu ziehen. Rennt mit einem wuchtigen Dribbling über den halben Platz, um den Ausgleich einzuleiten (36.). Abseits davon hat der Österreicher aber ausnahmsweise einen "normalen" Tag und wenige Highlights. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Schlimmer Fehlpass in der 15. Minute. Ist gerade zu Beginn ungenau im Aufbauspiel wie beim viel zu langen Schlag in der 17. Minute, der sofort weg ist. Wichtig, dass er den Querpass von El Mala in der 31. Minute verteidigt. Einige Sekunden später verliert er das Kopfballduell gegen Torschütze Ache (31.). Guter Zweikampf gegen El Mala (63.). Ein sehr ambivalenter Auftritt des Franzosen. ran-Note: 3

Jonathan Tah Leitet beinahe einen gefährlichen Konter ein (14.). Hat vor allem bei langen Bällen die eine oder andere Schwierigkeit. Verhindert mit dem Kopf das 0:1 (30.), um kurz darauf bei einer Ecke doch den Rückstand hinnehmen zu müssen. Fängt sich im Spielverlauf und verteidigt vor allem im zweiten Durchgang besser. ran-Note: 3

Josip Stanisic Wirkt überfordert mit dem Tempo. Sowohl defensiv, vor allem aber offensiv. Ist mehrfach unsauber in der Ballkontrolle, als wäre er überrascht angespielt zu werden. Macht zwar keine großen Fehler, schafft es aber nicht, das Spiel so anzutreiben, wie es die Offensive gebraucht hätte. ran-Note: 4

Joshua Kimmich Zeigt eine ordentliche Leistung mit kleineren Kratzern – in der ersten Halbzeit spielt er den Ball zweimal unbedrängt in die Füße eines Kölners. Macht aber auch viel Gutes, ist maßgeblich daran beteiligt, dass die Bayern die Kontrolle zunehmend gewinnen und bereitet das 3:1 durch Kane per Ecke vor. Ein sehr dominanter Auftritt des Nationalspielers – höchstens mit Abzügen in der B-Note. ran-Note: 2

Aleksandar Pavlovic Findet in der Anfangsphase kaum statt. Mit dem Ball nur selten in Aktion, wird gegen den Ball zudem zu oft überspielt. Hat seine Füße zwar beim Konter zum 4:1 im Spiel, bleibt sonst aber viel zu oft blass. ran-Note: 4

Michael Olise Ist sehr aktiv, spielt aber glücklos. Sein schwacher Abschluss aus der Distanz, der am Tor vorbeikullert, ist bezeichnend dafür (22.). Wird im weiteren Verlauf etwas besser, treibt viele Angriffe an und sorgt mit seinen Dribblings für Gefahr. Macht in der 72. Minute den Deckel drauf, als er das 4:1 erzielt. Gewinnt zuvor auch den Zweikampf, der sein eigenes Tor einleitet. ran-Note: 2

Serge Gnabry Leitet einen guten Angriff in der 19. Minute ein. Kurz darauf mit einer weiteren starken Aktion im Aufbau, als er einen Gegenspieler ausdribbelt und so Tempo ins Spiel seiner Mannschaft bringt. Verliert anschließend aber etwas den Zugriff auf die Partie und wird nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. ran-Note: 3

Luis Diaz Hat die erste gute Chance im Spiel, wird aber durch das Hochspringen von Kane irritiert und kann so aus kurzer Distanz keine Gefahr erzeugen (8.). Hat in der 19. Minute einen weiteren guten Abschluss. Seinen dritten gefährlichen Abschluss kann er indes nicht mehr vergeben. Aus kurzer Distanz muss er nur noch einschieben (36.) – aber aus einer Abseitsposition. Glück für den Außenstürmer: Kein VAR und das Schiedsrichterteam hat es nicht mitbekommen. In Halbzeit 2 ist er dann wieder in seinem Modus: Läuft allein auf das Kölner Tor zu und schafft es, den Ball übers Tor zu schießen (53.). Beim Konter in der 72. Minute entscheidet er sich dann für den Querpass auf Olise und sammelt einen Assist. Wieder zwei Torbeteiligungen, aber es hätten noch mehr sein können. ran-Note: 2

Harry Kane Seine erste nennenswerte Aktion hat der Engländer in der 19. Minute, als er einen Kopfball aus kurzer Distanz nicht ausreichend gedrückt bekommt. Dasselbe passiert ihm nur wenige Sekunden später. Diesmal ist die Flanke aber abgefälscht und so nur schwer zu antizipieren (21.). Was zunächst wie ein glückloser Auftritt des Stürmers aussieht, entwickelt sich aber schnell zu seinem Spiel. Erzielt den wichtigen 2:1-Führungstreffer aus einer Drehung heraus, bei der wohl auch Weltklasse-Balletttänzer anerkennend nicken würden (38.). Köpft die Bayern in der zweiten Halbzeit auf Kurs, als er das 3:1 erzielt (64.). ran-Note: 2

