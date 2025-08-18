DFB-Pokal: Hammer-Los für BVB! Alle Paarungen nach der Auslosung der 2. Runde im Überblick

Der DFB-Pokal ist in vollem Gange. ran zeigt die wichtigsten Infos zur Auslosung der 2. Runde am Sonntagabend.

Die 1. Runde im DFB-Pokal ist vorbei, die 2. Runde des Wettbewerbs steht an. Insgesamt werden 32 Mannschaften dabei sein. Am Sonntagabend wurde die 2. Runde ausgelost. ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.

+++ DFB-Pokal: Paarungen der 2. Runde im Überblick +++ FV Illertissen - 1. FC Magdeburg

Energie Cottbus - RB Leipzig

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld

1. FC Heidenheim - Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC

Hertha BSC - SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04

FC Augsburg - VfL Bochum

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

SC Paderborn - Bayer Leverkusen

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel

1. FC Köln - FC Bayern München

FC St. Pauli - 1899 Hoffenheim

+++ Update, 31. August, 19:04 Uhr: Ex-Schiri Brych als Losfee +++ Als Losfee fungiert heute mit Dr. Felix Brych ein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter. Er hat seine Laufbahn als Unparteiischer im Sommer 2025 beendet.

+++ Update, 31. August, 18:50 Uhr: Gleich geht es los +++ In wenigen Minuten beginnt im Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal.

DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung der 2. Runde? Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag, 31. August 2025, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Auslosung beginnt um 19:00 Uhr. Als Losfee fungiert Ex-Schiedsrichter Dr. Felix Brych.

DFB-Pokal heute live: Wird die Auslosung der 2. Runde im Free-TV übertragen? Ja, die Ziehung wird im Free-TV in der ARD übertragen.

Wird die Auslosung der 2. Runde im Livestream übertragen? Ja. Einen Livestream zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal wird es auf Joyn geben.

Gibt es zur Auslosung der 2. Runde auch einen Liveticker? Ja. ran bildet die Auslosung der Paarungen auch im Ticker an.

DFB-Pokal live: Welche Teams sind in der 2. Runde mit dabei? Insgesamt konnten sich 32 Teams für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren. Bei der Auslosung am 31. August wird es zwei Lostöpfe geben. Die Lostöpfe der 2. Runde im DFB-Pokal: Profitopf RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen

Hamburger SV

SC Freiburg

VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach

FC St. Pauli

1. FC Köln

FC Augsburg

1. FC Heidenheim

TSG Hoffenheim

1. FC Magdeburg

FC Schalke 04

1. FC Union Berlin

Arminia Bielefeld

VfL Bochum

Darmstadt 98

SC Paderborn

1. FC Kaiserslautern

SV Elversberg

Karlsruher SC

Holstein Kiel

SpVgg Greuther Fürth

FSV Mainz 05

Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC

Borussia Dortmund

VfB Stuttgart

FC Bayern München Amateurtopf Energie Cottbus

FV Illertissen

DFB-Pokal heute: Wann werden die Spiele der 2. Runde ausgetragen? Die Spiele der 2. Runde im DFB-Pokal werden am 28. und 29. Oktober 2025 ausgetragen.

