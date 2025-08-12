Anzeige
1. Runde im DFB-Pokal

DFB-Pokal heute live: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen im Free-TV, Liveticker und im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 15.08.2025
  • 16:14 Uhr

In der 1. Runde des DFB-Pokals kommt es heute zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

In der vergangenen Saison zog Arminia Bielefeld sensationell als Drittligist in das Finale des DFB-Pokals ein, musste sich dort allerdings mit 2:4 gegen den VfB Stuttgart geschlagen geben.

Eine Wiederholung eines solchen Pokal-Wunders dürfte sicher der Traum der Ostwestfalen sein, erscheint aber erstmal unwahrscheinlich.

Anzeige
Anzeige
DSC Arminia Bielefeld v Fortuna Düsseldorf - 2. Bundesliga

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen LIVE und KOSTNELOS auf Joyn schauen!

Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals gibt's LIVE auf Joyn.

Anzeige

Gegen Werder Bremen gehen die Bielefelder aber keinswegs als Underdog in die Partie. In der 2. Bundesliga feierte der Aufsteiger zum Saisonstart gleich zwei Siege (5:1 vs. Fortuna Düsseldorf und 2:0 vs. Arminia Bielefeld), zeigte sich also in beeindruckender Frühform.

Für Werder Bremen hingegen wird die Partie gegen die Arminia das erste Pflichtspiel der Spielzeit sein. Wo die Mannschaft um Neu-Trainer Horst Steffen steht, ist noch völlig unklar.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal?

1. Runde im DFB-Pokal: Läuft Bielefeld gegen Bremen heute im Free-TV?

Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

Anzeige

DFB-Pokal heute im Livestream: Bielefeld vs. Bremen kostenlos auf Joyn sehen

Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Anzeige

Arminia Bielefeld - Werder Bremen heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

Anzeige

Bremen zu Gast in Bielefeld heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal?

Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute live: Alle Informationen zur Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen
  • Datum und Uhrzeit: 15. August; 20:45 Uhr
  • Trainer: Mitch Kniat (Arminia Bielefeld), Horst Steffen (Werder Bremen)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, ZDF-Mediathek, Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos
Feyenoord v Fenerbahce - UEFA Champions League Third Qualifying Round First Leg
News

Champions League 2025/2026 live: Playoffs - Spielplan, Klubs, Ticker und Ergebnisse

  • 15.08.2025
  • 17:17 Uhr
Fans von Maccabi Haifa (Symbolbild)
News

Empörung über "Mörder"-Banner - UEFA ermittelt

  • 15.08.2025
  • 17:07 Uhr
VORSCHAU Fussball DFL Supercup 2025 VfB Stuttgart - FC Bayern Muenchen am 16.08.2025 , MHP ARENA Nick WOLTEMADE (VFB Stuttgart) trifft auf Harry KANE (Bayern Muenchen). *** PREVIEW Football DFL Sup...
News

Hot Takes zum Supercup: Woltemade crasht Wechsel

  • 15.08.2025
  • 16:35 Uhr
Max Eberl (FC Bayern Muenchen, Sportvorstand) vor dem Spiel, GER, FC Bayern Muenchen vs. Tottenham Hotspur, Fussball, Telekom Cup, Testspiel, Saison 2025 2026, 07.08.2025, GER, FC Bayern Muenchen v...
News

Erste Gespräche laufen: Neuer Offensiv-Star für Bayern?

  • 15.08.2025
  • 16:29 Uhr
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
News

HSV: Neuzugang Poulsen übernimmt Kapitänsbinde

  • 15.08.2025
  • 16:21 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Spiele, Zeiten, Teilnehmer, Übertragung im TV und im Livestream auf Joyn

  • 15.08.2025
  • 16:15 Uhr
Übt Kritik an seinem Ex-Klub: Carsten Ramelow
News

Ramelow beklagt mangelnde Identifikation

  • 15.08.2025
  • 15:33 Uhr
FC Barcelona, Barca v Como1907 - Joan Gamper Trophy Hansi Flick and Marc-Andre ter Stegen present the 2025-26 FC Barcelona squad at the Johan Cruyff Stadium in Barcelona, Spain, on August 10, 2025....
News

Causa ter Stegen: Flick bezieht deutlich Stellung

  • 15.08.2025
  • 15:14 Uhr
Nur noch Nummer zwei: Jonas Omlin
News

Nur Nummer zwei: Omlin-Abschied in Gladbach denkbar

  • 15.08.2025
  • 14:33 Uhr
Noch bei der Eintracht: Kevin Trapp
News

Trotz Paris-Spekulationen: Trapp soll im Pokal im Tor stehen

  • 15.08.2025
  • 14:30 Uhr