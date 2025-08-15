Anzeige
FC Bayern München: Kingsley Coman verabschiedet sich von den Fans

  • Aktualisiert: 15.08.2025
  • 20:04 Uhr
  • ran.de

Der Abgang von Kingsley Coman beim FC Bayern München steht unmittelbar bevor. Der Franzose hat sich in den sozialen Medien schon von den Fans des Rekordmeisters verabschiedet.

Demnächst dürfte der Abgang von Kingsley Coman beim FC Bayern München wohl offiziell verkündet werden.

Der Franzose hat sich in den sozialen Medien schon mal von den Anhängern des Rekordmeister verabschiedet, damit dürfte sein Transfer nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr kurz vor dem Abschluss stehen.

"Es ist kaum zu glauben, dass fast zehn Jahre vergangen sind, seit ich als 19-Jähriger München zu meiner Heimat gemacht habe", schrieb Coman in den sozialen Medien.

"In dieser Zeit durfte ich unvergessliche Erinnerungen und Erfolge mit diesem unglaublichen Verein teilen - neun Bundesliga-Titel, sechs Supercups, drei DFB-Pokal-Siege, eine Klub-Weltmeisterschaft und vor allem mein stolzester Moment: das Siegtor im Champions-League-Finale 2020 in Lissabon."

Dann wandte er sich in seinem Statement direkt an die Anhänger: "An die Fans - eure Unterstützung bei jedem Triumph und jeder Herausforderung, hat mir unendlich viel bedeutet. Eure Liebe, Leidenschaft und Loyalität werde ich immer in meinem Herzen tragen."

"Ich bin allen Managern, Trainern, Teamkollegen und allen Mitarbeitern, mit denen ich während meiner Zeit hier zusammenarbeiten durfte, zutiefst dankbar", hieß es vonseiten Comans weiter, "dieser Verein wird für immer ein Teil von mir bleiben, und ich wünsche Bayern für die kommenden Spielzeiten nichts als weiteren Erfolg. Ich danke euch von ganzem Herzen."

In Saudi-Arabien an der Seite von Cristiano Ronaldo

Seine Karriere wird Coman demnach bei Al-Nassr fortsetzen. Beim Klub in Saudi-Arabien spielt der Franzose künftig an der Seite von Cristiano Ronaldo und auch dem ehemaligen Münchner Sadio Mane.

Für die Bayern bestritt Coman 339 Pflichtspiele, erzielte dabei 72 Treffer. Zudem war er bei 71 Treffern der Münchner durch die direkte Vorlage beteiligt.

