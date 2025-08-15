Der Abgang von Kingsley Coman beim FC Bayern München steht unmittelbar bevor. Der Franzose hat sich in den sozialen Medien schon von den Fans des Rekordmeisters verabschiedet.

Demnächst dürfte der Abgang von Kingsley Coman beim FC Bayern München wohl offiziell verkündet werden.

Der Franzose hat sich in den sozialen Medien schon mal von den Anhängern des Rekordmeister verabschiedet, damit dürfte sein Transfer nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr kurz vor dem Abschluss stehen.

"Es ist kaum zu glauben, dass fast zehn Jahre vergangen sind, seit ich als 19-Jähriger München zu meiner Heimat gemacht habe", schrieb Coman in den sozialen Medien.

"In dieser Zeit durfte ich unvergessliche Erinnerungen und Erfolge mit diesem unglaublichen Verein teilen - neun Bundesliga-Titel, sechs Supercups, drei DFB-Pokal-Siege, eine Klub-Weltmeisterschaft und vor allem mein stolzester Moment: das Siegtor im Champions-League-Finale 2020 in Lissabon."