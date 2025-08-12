Anzeige
1. Runde im DFB-Pokal

DFB-Pokal heute live: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 15:48 Uhr

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund auf Rot-Weiss Essen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Vor dem Bundesliga-Start steht für Borussia Dortmund der DFB-Pokal auf dem Programm. In der 1. Runde kommt es für den BVB direkt zu einem  Ruhrpott-Derby gegen Rot-Weiss Essen.

Der Klub aus der 3. Liga dürfte deshalb hochmotiviert in die Begegnung gehen, auch wenn es zum Drittliga-Start sowohl gegen den TSV Havelse als auch gegen 1860 München nur zu einem 1:1 reichte.

Borussia Dortmund v Ulsan HD FC: Group F - FIFA Club World Cup 2025

RW Essen vs. BVB LIVE und KOSTENLOS auf Joyn schauen!

Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals gibt's LIVE auf Joyn.

Auch der BVB befindet sich noch nicht in Top-Form. Die Generalprobe für das Pokalspiel verloren die "Schwarz-Gelben" mit 1:2 gegen Juventus Turin. Überschattet wurde die Niederlage allerdings durch die schwere Verletzung von Niklas Süle.

Der Innenverteidiger hat sich laut "Bild"-Informationen einen Muskelbündelriss zugezogen und fällt somit wohl mehrere Wochen aus.

Das Wichtigste in Kürze

Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal?

1. Runde im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiss Essen gegen den BVB im Free-TV?

Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

RW Essen - BVB heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

DFB-Pokal heute im Livestream: Essen vs. Dortmund kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Dortmund zu Gast in Essen heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal?

Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund heute live: Alle Informationen zur Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 18. August; 20:45 Uhr
  • Trainer: Uwe Koschinat (Rot-Weiss Essen), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, ARD-Mediathek, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
