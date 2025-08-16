Anzeige
DFB-Pokal: Merlin Polzin kritisiert Spieler des Hamburger SV nach Beinahe-Blamage in Pirmasens

Der Trainer des Bundesliga-Aufsteigers nimmt nach der Beinahe-Blamage in Pirmasens die Spieler in die Pflicht. Mittelfeldspieler Muheim beruhigt die Fans mit Blick auf den Bundesliga-Auftakt.

Trainer Merlin Polzin vom Bundesligisten Hamburger SV hat nach der nur knapp abgewendeten Pokal-Blamage im DFB-Pokal beim Oberligisten FK Pirmasens Kritik an seiner Mannschaft geübt. "Bei uns hat heute wenig zusammengepasst, wir erwarten von der Mannschaft viel mehr Einsatz", sagte Polzin nach dem glücklichen 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung.

Joker Guilherme Ramos (90.+2) rettete den Bundesliga-Aufsteiger kurz nach seiner Einwechslung in die Verlängerung, dort sorgte der zuletzt abwanderungswillige Ransford-Yeboah Königsdörffer (100.) für die Entscheidung. "Wir haben bis zum Ende den Willen gesehen, das Spiel zu gewinnen. Diese Einstellung brauchen wir", sagte Polzin.

Eine Woche vor dem Saisonstart bei Borussia Mönchengladbach enttäuschte der HSV aber über weite Strecken der Begegnung und geriet durch Yannick Grieß (53.) verdient in Rückstand. "Wir haben uns schwer getan. Wir sind nicht ins Spiel gekommen", räumte Königsdörffer bei "Sky" ein.

Miro Muheim bleibt mit Blick auf das Spiel in Gladbach optimistisch. "Es war nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Fans sollten aber nicht zu besorgt sein", sagte der Mittelfeldspieler.

