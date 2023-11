Fredi Bobic (vereinslos)

Wie "Sky" berichtet, soll sich der VfB Stuttgart mit Fredi Bobic in Verbindung gesetzt haben, um zu erfahren, ob er Interesse am Posten des Sportvorstands hätte. Bobic selbst soll ein Comeback derzeit allerdings nicht in seiner Karriereplanung sehen. Der 51-Jährige hatte bereits von 2010 bis 2014 in verschiedenen Positionen für die Schwaben gearbeitet.