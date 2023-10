DFB-Team: Julian Nagelsmann lässt Manuel Neuer für November-Tests wohl außen vor

Anzeige

Auf seine Rückkehr ins Tor der Nationalmannschaft wird Manuel Neuer offenbar noch etwas länger warten müssen.

Manuel Neuer wird offenbar nicht im deutschen Kader für die Länderspiele im November gegen die Türkei und Österreich stehen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, lädt Bundestrainer Julian Nagelsmann den Torwart des FC Bayern München nicht zu den letzten Testspielen in diesem Jahr ein.

Das DFB-Team trifft am 18. November in Berlin auf die Türkei. Drei Tage später steht das Duell in Wien gegen Österreich an.

Neuer hatte erst am vergangenen Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Darmstadt 98 (8:0) sein Comeback nach 350 Tagen im Bayern-Tor gefeiert.