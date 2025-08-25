Anzeige
1. Runde im DFB-Pokal

DFB-Pokal live: Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker

  • Veröffentlicht: 25.08.2025
  • 16:25 Uhr

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf Eintracht Braunschweig. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Nach dem verkorksten Saisonstart beginnt für den VfB Stuttgart die Mission Titelverteidigung im DFB-Pokal. In der 1. Runde kommt es zum Duell gegen Eintracht Braunschweig.

94 Tage nach dem Triumph von Berlin wollen die Schwaben eine weitere Pleite nach den Niederlagen im Supercup gegen den FC Bayern München (1:2) und zum Ligastart bei Union Berlin (1:2) mit aller Macht verhindern.

"Wir haben jetzt in Braunschweig nur eine Aufgabe: eine Runde weiterzukommen. Wir sind der Titelverteidiger - und das wollen wir so lange wie möglich bleiben", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Duell am Dienstag

23.08.2025, xtgx, Fussball - 1.Bundesliga Union Berlin - VfB Stuttgart, v.l. Nick Woltemade (Stuttgart, 11) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDE...

Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart LIVE und KOSTENLOS auf Joyn schauen!

Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals gibt's LIVE auf Joyn.

Leicht dürfte die Aufgabe nicht werden. Die Niedersachsen haben einen guten Start in die Zweitliga-Saison hingelegt und belegen mit sechs Punkten aktuell Rang sechs, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation den Abstieg in die 3. Liga verhindern konnten.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zum DFB-Pokal

  • Alle News zum VfB Stuttgart

  • DFB-Pokal: Spielplan

Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal?

1. Runde im DFB-Pokal live: Läuft Eintracht Braunschweig gegen VfB Stuttgart im Free-TV?

Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

Braunschweig - Stuttgart live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

DFB-Pokal im Livestream: Braunschweig vs. Stuttgart kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

VfB Stuttgart zu Gast in Braunschweig live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal?

Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart live: Alle Informationen zur Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart
  • Datum und Uhrzeit: 26. August; 20:45 Uhr
  • Trainer: Heiner Backhaus (Eintracht Braunschweig), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, ARD-Mediathek, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
