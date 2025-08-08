Anzeige
DFB-Pokal

DFB-Pokal 2025/26 live: Spiele, Termine, Klubs, Übertragung im TV und im Joyn-Stream - die Ansetzungen der 2. Runde

  • Aktualisiert: 27.10.2025
  • 16:04 Uhr
  • ran.de

Die Fußball-Saison 2025/26 beginnt und damit auch der DFB-Pokal. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Erneut haben sich 64 Teams aus ganz Deutschland für die 1. Runde im DFB-Pokal qualifiziert.

Los geht es mit der 1. Runde am 15. August 2024, das Finale steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo dann der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.

25.10.2025: Fußball: Borussia Dortmund - 1. FC Köln, 8. Spieltag im Signal-Iduna-Park. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) jubelt mit Maximilian Beier (Borussia Dortmund) WICHTIGER HINWEIS: Gemä...

Eintracht Frankfurt vs. BVB: DFB-Pokal am 28.10. ab 18:30 Uhr LIVE auf Joyn!

Verfolge das Spiel im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

Die Schwaben setzten sich in der vergangenen Spielzeit mit 4:2 gegen Überraschungsfinalist Arminia Bielefeld durch.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start in die DFB-Pokal-Saison 2024/25.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zum DFB-Pokal

DFB-Pokal 2025/26 live: Wann finden die Runden statt?

Die 1. Runde des DFB-Pokals findet vom 15. August bis zum 18. August statt. Zudem spielen Meister FC Bayern und Pokalsieger VfB Stuttgart ihre Erstrundenpartien am 26. bzw. 27. August.

Grund dafür ist der Supercup, bei dem die Münchner auf die Schwaben treffen.

Alle Termine im DFB-Pokal: 

  • 1. Runde: 15. bis 18. August + 26. und 27. August 2025
  • 2. Runde: 28. und 29. Oktober 2025
  • Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025
  • Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
  • Halbfinale: 21. und 22. April 2026
  • Finale: 23. Mai 2026

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der DFB-Pokal-Saison 2024/25 sind neben den Mannschaften aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga unter den 64 Teilnehmern wieder zahlreiche Klubs, die im Amateurbereich spielen.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele finden in der 2. Runde statt?

Dienstag, 28. Oktober 2025

18:30 Uhr

  • 1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV
  • Hertha BSC - SV Elversberg
  • Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (ZDF)
  • VfL Wolfsburg - Holstein Kiel

20:45 Uhr

  • Energie Cottbus - RB Leipzig
  • Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC
  • FC Augsburg - VfL Bochum
  • FC St. Pauli - 1899 Hoffenheim

Mittwoch, 29. Oktober 2025

18:00 Uhr

  • FV Illertissen - 1. FC Magdeburg
  • SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern
  • SC Paderborn - Bayer Leverkusen
  • 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

20:45 Uhr

  • 1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld
  • SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04
  • Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
  • 1. FC Köln - FC Bayern München (ARD)
DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden in der 1. Runde statt?

Freitag, 15. August 2025

18:00 Uhr:

  • SG Sonnenhof-Großaspach vs. Bayer Leverkusen 0:4
  • 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Magdeburg 1:3
  • FC Gütersloh vs. 1. FC Union Berlin 0:5

20:45 Uhr:

  • Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen 1:0

Samstag, 16. August 2025

13:00 Uhr:

  • BFC Dynamo vs. VfL Bochum 1:3 n.V.
  • FK Pirmasens vs. Hamburger SV 1:2 n.V.

15:30 Uhr:

  • Bahlinger SC vs. 1. FC Heidenheim 0:5
  • Hansa Rostock vs. 1899 Hoffenheim 0:4
  • SV Sandhausen vs. RB Leipzig 2:4
  • Eintracht Norderstedt vs. FC St. Pauli 2:3 n.E.
  • FV Illertissen vs. 1. FC Nürnberg 6:5 n.E.
  • SV Hemelingen vs. VfL Wolfsburg 0:9

18:00 Uhr:

  • Energie Cottbus vs. Hannover 96 1:0
  • Sportfreunde Lotte vs. SC Freiburg 0:2
  • VfB Lübeck vs. SV Darmstadt 98 1:2

Sonntag, 17. August 2025

13:00 Uhr:

  • FV Engers 07 vs. Eintracht Frankfurt 0:5
  • Viktoria Köln vs. SC Paderborn 07 1:3

15:30 Uhr:

  • 1. FC Lok Leipzig vs. FC Schalke 04 0:1 n.V.
  • Blau-Weiß Lohne vs. SpVgg Greuther Fürth 0:2
  • Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln 1:2
  • ZFC Meuselwitz vs. Karlsruher SC 0:5
  • RSV Eintracht 1949 vs. 1. FC Kaiserslautern 0:7
  • Atlas Delmenhorst vs. Borussia Mönchengladbach 2:3

18:00 Uhr:

  • FC 08 Homburg vs. Holstein Kiel 0:2
  • Hallescher FC vs. FC Augsburg 0:2
  • SSV Ulm 1846 vs. SV 07 Elversberg 0:1

Montag, 18. August 2025

18:00 Uhr:

  • Dynamo Dresden vs. 1. FSV Mainz 05 0:1
  • 1. FC Schweinfurt vs. Fortuna Düsseldorf 2:4
  • Preußen Münster vs. Hertha BSC 3:5 n.E.

20:45 Uhr:

Dienstag, 26. August 2025

20:45 Uhr:

  • Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart (7:8 n.E.)

Mittwoch, 27. August 2025

20:45 Uhr:

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele werden im Free-TV gezeigt?

Wie schon in der Vergangenheit teilen sich die ARD und das ZDF die Rechte für die Free-TV-Übertragungen des DFB-Pokals. Insgesamt werden 15 Spiele im Free-TV zu sehen sein. Vier davon finden in der 1. Runde statt:

  • Dienstag, 28. Oktober 2025, 18:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (ZDF)
  • Mittwoch, 29. Oktober 2025, 20:45 Uhr: 1. FC Köln - FC Bayern München (ARD)

Im Pay-TV werden von Sky alle 63 Partien des DFB-Pokals live übertragen.

DFB-Pokal 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Die von der ARD und dem ZDF gezeigten Spiele kann man kostenlos über Joyn im Livestream verfolgen.

Alle Spiele gibt es indes bei Sky im Livestream zu sehen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

DFB-Pokal 2025/26 live: Gibt es einen Liveticker zu den Spielen?

Ja, wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

