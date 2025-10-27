Anzeige

FC Bayern München: So lange hält die Siegesserie an Seit dem Gewinn des Pokals im Jahr 2020 erreichten sie maximal das Viertelfinale und scheiterten dreimal bereits in Runde zwei. Nun wartet auf die Bayern das Pokalspiel in Köln – ebenfalls in Runde zwei. Sollte das Team verlieren, endet damit eine unglaublich lange Zeit. In den 116 Tagen ist viel passiert, nicht nur im Sport. In dieser Zeit, in der die Münchner kein Spiel verloren haben, ereigneten sich zahlreiche Ereignisse, die mehr oder weniger im Gedächtnis bleiben werden. Mindestens sieben neue Staatsoberhäupter traten ihr Amt in dieser Zeit an. Im Juli fand die Tour de France statt, und die vermisste Backpackerin Carolina Wilga wurde nach zwei Wochen wohlbehalten gefunden. Bei einem Coldplay-Konzert sorgte die Kiss-Cam für Schlagzeilen, als sie ungewollt eine Affäre öffentlich auffliegen ließ. Eine Woche später scheiterten die DFB-Frauen im EM-Halbfinale gegen Spanien.

Vom Thomas-Müller-Wechsel bis zum Ballon d'Or für Ousmane Dembele Im August wechselte Thomas Müller nach Vancouver und der FC Barcelona leitete im Streit um Unterlagen rund um eine Verletzung ein Verfahren gegen Marc-Andre ter Stegen ein – der Höhepunkt einer Fehde zwischen Klub und Torhüter, die nun zumindest vorerst ad acta gelegt zu sein scheint. Die NFL startete im September in ihre neue Saison und hat mittlerweile fast die Hälfte der Regular Season absolviert. Erik ten Hag wurde als Trainer von Bayer Leverkusen entlassen, die ELF beendete ihre Saison mit dem Championship Game in Stuttgart, auf der Münchner Theresienwiese stieg das 190. Oktoberfest und Ousmane Dembele wurde der Ballon d’Or verliehen. Bei diversen Sportereignissen gab es so einige Titel für Deutschland: Die Beachhandball-Herren und die Basketball-Herren wurden Europameister, Leo Neugebauer und Anna Elendt gewannen Weltmeistertitel im Leichtathletik- bzw. Schwimmsport, im Hard-Enduro und Para-Schwimmen gab es weitere Goldmedaillen. Der Schwabe Jürgen Burkhardt wurde zum sechsten Mal in Folge Bart-Weltmeister, und die Ü75-Fußball-Weltmeisterschaft ging an Deutschland.

Das sind Bayerns größte Pokal-Blamagen 1 / 10 © 2023 Getty Images Die größten Pokal-Blamagen des FC Bayern München

In der ersten Pokalrunde der neuen Saison muss der FC Bayern nach Wiesbaden - eine Auswärtsfahrt mit Blamage-Potenzial: Erst vor zwei Jahren setzte es eine 1:2-Pleite bei dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Es ist der letzte Eintrag in der Geschichte der frühen Pokal-Rückschläge des FCB. ran erinnert an die größten Pokal-Blamagen des FC Bayern München. © Jan Huebner 2023/24: Zweitrunden-Aus gegen den 1. FC Saarbrücken

Eigentlich lief für den FC Bayern in Saarbrücken alles rund: Auf dem seifigen Rasen stellte Thomas Müller früh auf 1:0. Fahrige Bayern jedoch ließen den FCS zurück ins Spiel kommen, der über die gesamte Spielzeit wehrhaft war und in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer durch Marcel Gaus markierte. Der Ludwigspark war ein Tollhaus! © imago images/MIS 2021/22: Zweitrunden-Aus gegen Borussia Mönchengladbach

In der Saison 2021/22 mussten sich die Bayern bereits in der 2. Runde verabschieden - und das auf relativ blamable Art und Weise. Beim Duell der Bundesligisten in Gladbach kassierten die Münchner eine heftige 0:5-Niederlage. Bereits nach gut 20 Minuten führten die "Fohlen" mit 3:0, später machte Breel Embolo mit einem Doppelpack die FCB-Schlappe perfekt. © imago images/Holsteinoffice 2020/21: Zweitrunden-Aus gegen Holstein Kiel

Auch im Jahr vor dem Debakel im Gladbacher Borussia-Park flog der FC Bayern bereits in der 2. Runde des DFB-Pokals raus. Der Zweitligist Holstein Kiel zwang die Münchner durch ein 2:2 nach 120 Minuten zunächst ins Elfmeterschießen und dort versagten einem Star der Gäste die Nerven. Marc Roca scheiterte als einziger Schütze mit seinem Elfmeter. © imago 2003/04: Viertelfinal-Aus gegen Alemannia Aachen

Der FCB scheiterte gleich zwei Mal an Alemannia Aachen. Die größere Schmach ereignete sich im Viertelfinale der Saison 2003/2004. Die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld unterlag überraschend mit 1:2 am Tivoli. Den Siegtreffer erzielte Erik Meijer. In der Spielzeit 2006/2007 scheiterte Bayern bereits im Achtelfinale mit 2:4 am damaligen Bundesligisten. © imago images/Contrast 2000/01: Zweitrunden-Aus gegen den 1. FC Magdeburg

Ebenfalls unter Cheftrainer Ottmar Hitzfeld scheiterten die Bayern in der 2. Runde mit 3:5 nach Elfmeterschießen am 1. FC Magdeburg. Magdeburg war damals noch ein Oberligist und steckte in großen finanziellen Schwierigkeiten. Der Sieg gegen die Münchner kam ihnen somit gerade recht, die Prämie für das Weiterkommen war überlebenswichtig. © imago images/Sven Simon 1994/95: Erstrunden-Aus gegen TSV Vestenbergsgreuth

Der Regionalligist TSV Vestenbergsgreuth gewann gegen den amtierenden Meister Bayern mit dem neuen Trainer Giovanni Trapattoni dank eines Treffers von Roland Stein mit 1:0. Kurios: Die 2. Mannschaft des FC Bayern bezwang parallel dazu in der 1. Runde den SV Werder Bremen und rückte bis in das Viertelfinale vor. © imago images/WEREK 1991/1992: Zweitrunden-Aus gegen FC Homburg 08

Der FC Homburg ist neben Aachen ein weiterer Angstgegner des FC Bayern München. Nachdem sie bereits in der Spielzeit 1987/1988 in der 3. Runde im Pokal gegen Homburg scheiterten, war 1991 bereits in der 2. Runde Schluss. Obwohl die Bayern das Spiel im Olympiastadion austrugen, verlor die Mannschaft von Jupp Heynckes in der Verlängerung mit 2:4. © imago sportfotodienst 1990/91: Erstrunden-Aus gegen FV Weinheim

Es war die Sensation schlechthin. 1990/91 schlug der Drittligist FV Weinheim den FC Bayern mit 1:0. Beim FCB spielten damals unter anderem die frisch gebackenen Weltmeister um Jürgen Kohler und Stefan Reuter. Der damalige Bayern-Spieler Thomas Strunz wurde in der 26. Minute mit der roten Karte vom Platz gestellt. © imago sportfotodienst 1967/68: Halbfinal-Aus gegen den VfL Bochum

Der VfL Bochum steckte in den späten 1960er Jahren in der Regionalliga fest und war somit der totale Außenseiter, als sie im Halbfinale des DFB-Pokal auf den FC Bayern München trafen. In der Startelf der Bayern standen damals unter anderem Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Dennoch setzte sich Bochum schlussendlich mit 2:1 durch.

