Die Eskapaden um den Brasilianer untergraben die Autorität des Trainers und gefährden den Erfolg des Teams. Daher sollten sich die Königlichen mit ernsthaften Konsequenzen befassen.

Von Tobias Wiltschek

Vinicius Junior hat es schon wieder getan – und das auf der größtmöglichen Bühne, die der spanische Fußball zu bieten hat.

Im Clasico gegen den FC Barcelona zog der Brasilianer im Trikot von Real Madrid einmal mehr eine Ego-Show ab, die an Arroganz und Respektlosigkeit kaum zu überbieten ist. Respektlos vor allem gegenüber seinem Trainer Xabi Alonso, der ihn Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt hat und dafür von seinem Linksaußen keines Blickes gewürdigt wurde.

Mehr noch: Wutentbrannt stapfte er, wild gestikulierend, Richtung Seitenlinie, klatschte mit seinem Ersatz Rodrygo kurz ab und schrie dann beleidigt wie ein Kleinkind auf dem Bolzplatz, dass er nie wieder mitspielen werde – grob übersetzt.

Dank der mittlerweile zahlreich an den Seitenlinien postierten Mikrofone war seine Version gut zu vernehmen. "Immer ich! Ich verlasse die Mannschaft! Es ist besser, wenn ich gehe", polterte er.

Ob diese Worte nur im Affekt aus ihm herausplatzten oder wohl überlegt waren, ist egal. Real darf sich solche Ausraster nicht mehr bieten lassen und sollte sie zum Anlass nehmen, ihn mit der höchstmöglichen Strafe zu belegen.

Und nicht nur das. Nach all dem, was bislang schon zwischen dem Klub und seiner launischen Diva vorgefallen ist, wäre es nur folgerichtig, Vinis als Drohung formulierten Sätze als Angebot zu interpretieren.