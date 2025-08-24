Nach fünf Jahren ohne Endspiel mit Bayern-Beteiligung formuliert Christoph Freund vor der DFB-Pokal-Erstrundenpartie gegen Wehen Wiesbaden klare Ziele. Der Sportdirektor der Münchner zeigt sich nach dem 6:0-Auftaktsieg in der Bundesliga gegen Leipzig zuversichtlich.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat nach dem furiosen Liga-Auftakt die Bedeutung des DFB-Pokals für den Rekordmeister herausgestellt.

"Wir wollen wieder einmal nach Berlin. Der FC Bayern war fünf Jahre nicht mehr im Endspiel. Im Pokal zählt jedes Spiel, es kann am Mittwoch auch vorbei sein. Deshalb ist das ein wichtiges Spiel", sagte Freund am Rande des Münchner "Traumspiels" gegen eine Fan-Auswahl im österreichischen Imst.

Die Bayern müssen am Mittwoch (20:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) in der ersten Pokalrunde zum SV Wehen Wiesbaden. Dies sei, so Freund, "eine gute Drittliga-Mannschaft mit einem kleinen engen Stadion. Aber wir wollen über diese Hürde unbedingt drüber."