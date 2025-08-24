Anzeige
1. Runde im dfb-pokal

FC Bayern München: Christoph Freund mit klarem Ziel – "Wollen wieder einmal nach Berlin"

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 12:10 Uhr
  • SID

Nach fünf Jahren ohne Endspiel mit Bayern-Beteiligung formuliert Christoph Freund vor der DFB-Pokal-Erstrundenpartie gegen Wehen Wiesbaden klare Ziele. Der Sportdirektor der Münchner zeigt sich nach dem 6:0-Auftaktsieg in der Bundesliga gegen Leipzig zuversichtlich.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat nach dem furiosen Liga-Auftakt die Bedeutung des DFB-Pokals für den Rekordmeister herausgestellt.

"Wir wollen wieder einmal nach Berlin. Der FC Bayern war fünf Jahre nicht mehr im Endspiel. Im Pokal zählt jedes Spiel, es kann am Mittwoch auch vorbei sein. Deshalb ist das ein wichtiges Spiel", sagte Freund am Rande des Münchner "Traumspiels" gegen eine Fan-Auswahl im österreichischen Imst.

Die Bayern müssen am Mittwoch (20:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) in der ersten Pokalrunde zum SV Wehen Wiesbaden. Dies sei, so Freund, "eine gute Drittliga-Mannschaft mit einem kleinen engen Stadion. Aber wir wollen über diese Hürde unbedingt drüber."

22.08.2025, Allianz Arena, München, GER, 1.FBL, FC Bayern München vs RB Leipzig , im Bild Harry Kane (München) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video....

DFB-Pokal live: Wiesbaden vs. Bayern hier im kostenlosen Livestream

Das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal live im ZDF-Livestream auf Joyn

Freund zeigt sich offen für weitere Transfers

Dass sich der klare Favorit durchsetzen wird, daran hat Freund nicht erst seit dem beeindruckenden 6:0 gegen RB Leipzig keine Zweifel.

Die Mannschaft um die überragenden Harry Kane und Michael Olise habe "schon über einen längeren Zeitraum eine super Energie. Der Hunger ist groß, sie haben Bock, miteinander Fußball zu spielen und sie spielen sehr intensiv", sagte er. Die Mannschaft befinde sich "auf einem super Weg".

Gelassen reagierte Freund auch auf die jüngsten Diskussionen um die Münchner Transferpolitik. Bis zum 1. September dürfen die Verantwortlichen auf Anweisung des mächtigen Aufsichtsrates nur noch Spieler leihen.

Bedarf besteht in der dünn besetzten Offensive. Man habe gegen Leipzig gesehen, so der Sportdirektor, "dass wir eine richtig gute Mannschaft haben. Aber das Transferfenster ist noch einige Tage offen."

