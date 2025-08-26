Anzeige
Die derzeitige Lage um den Stürmer-star

VfB Stuttgart vor wichtigem Pokal-Auftakt in Braunschweig - Nick Woltemade braucht die "letzte Konsequenz"

  • Veröffentlicht: 26.08.2025
  • 12:34 Uhr
  • Keenan Schieck

Im Transfersommer sorgte die Saga um Nick Woltemade lange Zeit für viel Aufsehen. Nun ist es ruhiger um den VfB-Stürmer geworden. Im Pokalspiel in Braunschweig will er wieder in die Spur kommen.

Die Personalie Nick Woltemade sorgte im bisherigen Sommer für mächtig Diskussionsstoff. Der Stürmer vom VfB Stuttgart soll den Wunsch haben, zum FC Bayern München zu wechseln. Die Vereine konnten sich jedoch nicht einigen - zuletzt schob der VfB einem Wechsel den Riegel vor.

23.08.2025, xtgx, Fussball - 1.Bundesliga Union Berlin - VfB Stuttgart, v.l. Nick Woltemade (Stuttgart, 11) enttaeuscht, schaut enttaeuscht, niedergeschlagen, disappointed (DFL DFB REGULATIONS PROH...

DFB-Pokal live: Braunschweig vs. Stuttgart hier im kostenlosen Livestream

Das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal live im ARD-Livestream auf Joyn

Für den ambitionierten Verein aus dem Schwabenland startete die Saison mit zwei Dämpfern. Nachdem die Mannschaft von Sebastian Hoeneß den Supercup gegen die Bayern mit 1:2 verloren hatte, setzte es auch zum Start in die Bundesliga eine Niederlage gegen Union Berlin.

Woltemade und Co. unterlagen erneut mit 1:2 - der Stürmer traf dabei in der Nachspielzeit zum vermeintlichen Ausgleich. Die Fahne des Linienrichters war jedoch direkt oben. Der folgende Blick von Woltemade spiegelt die Situation der Cannstatter wider.

Frust und Ärger über die derzeitige Lage und den sportlichen Misserfolg. Auch dem Offensivallrounder fehlt vor dem Auftakt im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig (ab 20:15 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) die Kaltschnäuzigkeit.

Nick Woltemade: Es fehlt die "letzte Konsequenz"

Im Spiel gegen den FC Bayern hatte Woltemade gegen Jonathan Tah und Dayot Upamecano wenig zu melden. Zu allem Überfluss ließ der Torschützenkönig der U21-Europameisterschaft die große Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich liegen - im Eins-gegen-Eins scheiterte er an Manuel Neuer.

Auch in Berlin blieb der schlaksige Stürmer blass. Laut dem Datenportal "Sofascore" hatte der Angreifer null Abschlüsse in den 90 Minuten - zudem gewann Woltemade demnach lediglich fünf von seinen 14 Zweikämpfen.

Das störte auch Hoeneß, der nach dem Spiel an die Mannschaft appellierte und forderte, man müsse "auch die letzten Prozente an Konsequenz herauskitzeln". In Stuttgart gilt Woltemade auch wegen seines noch bis 2028 laufenden Vertrags weiterhin als Hoffnungsträger.

VfB Stuttgart: Woltemade wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit

Im Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten" verdeutlichte Hoeneß den Wert seines Schützlings: "In erster Linie, haben wir uns aber aus sportlichen Gründen entschieden, Nick nicht abzugeben und damit die Wettbewerbsfähigkeit unseres Kaders zu erhalten."

Intern verkündete der Torjäger laut mehreren Medien bereits mehrfach seinen Wechselwunsch. Selbst hielt er sich jedoch bisher mit öffentlichen Aussagen zurück.

Das überließ er seinem Berater Danny Bachmann, der sich zuletzt wiederholend über die sportliche Führung des VfB echauffierte.

FC Bayern: Auch Eberl gibt Woltemade-Transfer auf

Der Traum vom Schritt zum deutschen Serienmeister rückte für Woltemade jedoch in weite Ferne.

Laut "Sky"-Informationen hofft der Offensivstar zwar weiterhin auf einen Wechsel nach München und will "bis zur allerletzten Sekunde" auf einen Transfer-Angriff der Bayern warten. Dieser gilt nunmehr jedoch als äußerst unwahrscheinlich.

Vor dem Anpfiff des Supercups kommunizierte Alexander Wehrle bereits klar: "Nick Woltemade ist unser Spieler und wird dieses Jahr bei uns spielen. Die Akte ist geschlossen." Erst kürzlich untermauerte der VfB-Boss die Aussage in der Sendung "Bild Sport" bei "Welt".

Auch die Bayern glauben derzeit augenscheinlich nicht mehr an einen Durchbruch im Poker. Nach dem souveränen Sieg gegen RB Leipzig sagte Sportvorstand Max Eberl mit ironischem Unterton: "Keine Ahnung, was bis zum 1. September passiert. Vielleicht leiht Stuttgart ihn noch mal an uns, weil leihen können wir ja. Vielleicht können wir kreativ werden."

Solange das nicht passiert, müssen Woltemade und der VfB wieder in die Spur kommen. Am besten schon beim Pokalspiel am Dienstag gegen Eintracht Braunschweig.

