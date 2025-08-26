Im Transfersommer sorgte die Saga um Nick Woltemade lange Zeit für viel Aufsehen. Nun ist es ruhiger um den VfB-Stürmer geworden. Im Pokalspiel in Braunschweig will er wieder in die Spur kommen. Die Personalie Nick Woltemade sorgte im bisherigen Sommer für mächtig Diskussionsstoff. Der Stürmer vom VfB Stuttgart soll den Wunsch haben, zum FC Bayern München zu wechseln. Die Vereine konnten sich jedoch nicht einigen - zuletzt schob der VfB einem Wechsel den Riegel vor.

Nick Woltemade: Es fehlt die "letzte Konsequenz" Im Spiel gegen den FC Bayern hatte Woltemade gegen Jonathan Tah und Dayot Upamecano wenig zu melden. Zu allem Überfluss ließ der Torschützenkönig der U21-Europameisterschaft die große Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich liegen - im Eins-gegen-Eins scheiterte er an Manuel Neuer. Auch in Berlin blieb der schlaksige Stürmer blass. Laut dem Datenportal "Sofascore" hatte der Angreifer null Abschlüsse in den 90 Minuten - zudem gewann Woltemade demnach lediglich fünf von seinen 14 Zweikämpfen. Das störte auch Hoeneß, der nach dem Spiel an die Mannschaft appellierte und forderte, man müsse "auch die letzten Prozente an Konsequenz herauskitzeln". In Stuttgart gilt Woltemade auch wegen seines noch bis 2028 laufenden Vertrags weiterhin als Hoffnungsträger.

VfB Stuttgart: Woltemade wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit Im Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten" verdeutlichte Hoeneß den Wert seines Schützlings: "In erster Linie, haben wir uns aber aus sportlichen Gründen entschieden, Nick nicht abzugeben und damit die Wettbewerbsfähigkeit unseres Kaders zu erhalten." VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß bekräftigt Entscheidung um Nick Woltemade Intern verkündete der Torjäger laut mehreren Medien bereits mehrfach seinen Wechselwunsch. Selbst hielt er sich jedoch bisher mit öffentlichen Aussagen zurück. Das überließ er seinem Berater Danny Bachmann, der sich zuletzt wiederholend über die sportliche Führung des VfB echauffierte.

