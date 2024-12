Tel verpflichtete man im Sommer 2022 ursprünglich für das Sturmzentrum, seitdem kam der Youngster aber zumeist auf dem linken Flügel zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit zeigte der 19-Jährige dort noch herausragende Leistungen, in der laufenden Saison kommt Tel hingegen noch nicht in Fahrt.

In der laufenden Spielzeit kommt der Offensiv-Allrounder gerade mal auf 286 Einsatzminuten, in denen er keine Torbeteiligung verzeichnen konnte. Der perfekte Kane-Ersatz wäre er daher nicht, wenngleich er sich aufgrund seiner Anlagen durchaus Hoffnungen auf einen Startelf-Platz machen darf.

Der französische U21-Nationalspieler stand in Dortmund erstmals in dieser Saison in der Startelf. Er kam allerdings über die linke Außenbahn und setzte keine nennenswerten Akzente. Von seinen Voraussetzungen wäre er der logische Kane-Ersatz.

Serge Gnabry hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er die Rolle ganz vorne gut ausfüllen kann, auch in der Nationalmannschaft. In dieser Saison hat Gnabry zu Beginn zu alter Stärke zurückgefunden.

Viktor Gyökeres Viktor Gyökeres spielte von 2019 bis 2020 beim FC St. Pauli, in seiner Zeit bei Sporting Lissabon ist er in den vergangenen beiden Jahren zu einem internationalen Topstürmer gereift. Weshalb der 26-jährige Schwede bei einigen internationalen Spitzenklubs gehandelt wird, unter anderem beim FC Bayern...

Benjamin Sesko Sesko hat in Leipzig einen Vertrag bis 2029, es soll aber eine Ausstiegsklausel über 70 Millionen Euro geben. Wenn die Bayern so viel Geld in die Hand nehmen wollen, wäre ein Transfer also möglich.

Jonathan David Der Präsident des OSC Lille bestätigte kürzlich in einem Podcast, dass der FC Bayern an Jonathan David interessiert ist. Der Vertrag des Kanadiers läuft im Sommer aus, was einen Transfer im Winter wahrscheinlicher macht...

Randal Kolo Muani Bei der französischen Nationalmannschaft zeigt der 25-Jährige hingegen regelmäßig, was er kann. Auch bei der Eintracht hat Kolo Muani bewiesen, dass er ein Top-Stürmer in der Bundesliga sein kann.

Omar Marmoush ...wohl auch kaum zu verwirklichen. Eintracht Frankfurt hat einen Wintertransfer ausgeschlossen, zudem wäre der 25-Jährige wohl ziemlich kostspielig. Zahlreiche Premier-League-Vereine sollen Interesse an Marmoush haben, was den Preis für den Stürmer in die Höhe treiben wird. Dazu kommt die Frage, ob Marmoush als Hochgeschwindigkeits-Stürmer überhaupt zum Spiel der Bayern passen würde.

Realistischerweise hat Gnabry daher nur Außenseiter-Chancen, schließlich zeigte seine Leistungskurve in den vergangenen Wochen wieder leicht nach unten. Bei 16 Einsätzen kommt der 29-Jährige bisher gerade mal auf zwei Treffer. Dass er nach seiner Rückkehr direkt in die Startelf rückt, scheint unwahrscheinlich.

Müller und Musiala: Die variable Kane-Ersatz-Option?

Thomas Müller wurde im Klassiker in Dortmund (1:1) für den verletzten Kane eingewechselt. Doch es zeigte sich wieder einmal, dass der Platz im Sturmzentrum nicht die Lieblingsposition des Weltmeisters von 2014 ist.

Zudem vergab er in der zweiten Halbzeit eine Großchance. In zwölf Ligaspielen hat Müller in dieser Saison erst einmal getroffen. "Wir spielen sehr variabel. Vorne verstehen wir uns alle gut, und wir wissen alle, was der andere macht", sagte Müller, der dennoch die erste Option für Kompany sein könnte.

Am Montag bei der PK für den Pokal-Hit nannte der Belgier Müller zuerst, als er zu den Kane-Alternativen gefragt wurde. In seiner Bayern-Zeit kam der Routinier selten als Neuner zum Einsatz und fühlte sich ganz besonders wohl, wenn er einen gelernten Stürmer vor sich hatte. Den hätte er am Dienstagabend nicht, jedoch könnte er mit Musiala gemeinsam den variablen Kane-Ersatz spielen.

Denn Musiala lässt sich gerne in den Strafraum fallen und geht in die gefährlichen Räume. Die Bayern könnten so versuchen, die Leverkusener Defensive zu knacken. Müller könnte so die Zehner-Position phasenweise besetzen und von dort sein Spiel aufziehen.

Musiala zeigte bei seinen zehn Toren in dieser Saison eindrucksvoll, dass er enorme Schritte nach vorne gemacht hat in Sachen Torgefahr - alleine vier Treffer erzielte der 21-Jährige per Kopf. Das Duo Müller-Musiala könnte daher wie bereits in Dortmund Kompanys Lösung sein.