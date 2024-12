Harry Kane wird dem FC Bayern München länger fehlen. Trainer Vincent Kompany hofft aber, den Torjäger noch in diesem Jahr wieder einsetzen zu können.

20 Tore in 19 Spielen - Harry Kane hat einen großen Anteil daran, dass der FC Bayern München nicht nur an der Spitze der Bundesliga-Tabelle steht, sondern auch in Champions League und DFB-Pokal auf Kurs ist. Wann der Engländer wieder auf Torjagd gehen kann ist aber offen.

Sicher ist, dass er nach seinem beim 1:1 bei Borussia Dortmund erlittenen kleinen Muskelfaserriss nicht nur am Dienstagabend gegen Bayer Leverkusen (ab 20:45 Uhr im Liveticker) ausfallen wird. "Immer schwer zu sagen, aber es gibt eine Möglichkeit, dass er dieses Jahr noch spielt. Das heißt, dass er einige Spiele ausfallen wird", sagte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Montagvormittag.

Für den Rekordmeister stehen bis Weihnachten noch fünf Partien auf dem Programm. Nach dem Leverkusen-Spiel geht es in der Liga gegen den 1. FC Heidenheim weiter, dann folgt die Champions-League-Begegnung gegen Schachtjor Donezk. An den folgenden Wochenenden geht es zum 1. FSV Mainz 05 respektive gegen RB Leipzig (am 20.12. live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App).

Wie Kane ersetzt werden soll, ließ der Belgier offen: "Wir haben viele Optionen." Er nannte Thomas Müller, Mathys Tel, Serge Gnabry, Michael Olise und Jamal Musiala. "Wir haben Spieler, die torgefährlich sind. Das hilft uns, die Situation zu lösen", fasste der Coach zusammen.

Zugleich betonte er, dass eine Nachverpflichtung im Winter nicht nötig sei: "Ich bin total von dem Kader überzeugt. Einen zweiten Harry Kane zu verpflichten, werden wir uns nicht leisten können."