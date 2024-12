Freund nach Remis in Dortmund: "Stolz überwiegt"

ran: Christoph Freund, überwiegt der Ärger, weil die Siegesserie in Dortmund zu Ende gegangen ist? Oder ist die Bewertung doch positiv, weil man nach 85 Minuten noch die erste Niederlage in der Liga verhindert hat?

Christoph Freund: Schwierig zu sagen. Es ist ein zwiespältiges Gefühl, weil ich finde, wir haben in der zweiten Halbzeit richtig gut gespielt, hätten uns eigentlich den Sieg verdient. Aber natürlich, wenn man hier 0:1 zurückliegt und 1:1 spielt, ist es okay, das nehmen wir mit. Es überwiegt also der Stolz. Einfach, wie wir dann die zweite Halbzeit reagiert haben, wie wir Fußball gespielt haben, wie wir das wollten, wie wir draufgegangen sind, einfach richtig dominant und das in Dortmund, obwohl wir hinten gelegen sind. Ich finde, es war eine sehr, sehr gute Leistung, vor allem die zweite Halbzeit. Und darum können wir mit dem Punkt gut leben, obwohl wir natürlich gewinnen wollten.

ran: Trotz des hohen Ballbesitz-Anteils, also der klaren Überlegenheit, steht am Ende wieder "nur" ein Unentschieden gegen ein Top-Team wie vorher schon zum Beispiel gegen Eintracht Frankfurt. Ärgert Sie das?

Freund: Ja, wir wollen Spiele gewinnen. Für das treten wir ein, ganz klar. Aber wie schon gesagt, es gibt auch immer Spielverläufe, die ja vielleicht schwieriger sind. Das war heute nicht so einfach und darum nehmen wir den Punkt jetzt schon gerne mit. Natürlich wollen wir alle Spiele gewinnen. Aber ich glaube, es war ein ganz wichtiger Punkt, auch noch im Laufe der Saison, dass man so ein Spiel dann nicht verliert.