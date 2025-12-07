Kracher im Viertelfinale: Bayern trifft auf Leipzig

Der Tabellenführer gegen den ersten Verfolger: Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Das ergab die Auslosung der Runde der letzten acht am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Für Titelverteidiger VfB Stuttgart geht es derweil mit einem Auswärtsspiel beim Zweitligisten Holstein Kiel weiter.

Zudem bekommt es Bayer Leverkusen im eigenen Stadion mit dem Liga-Konkurrenten FC St. Pauli zu tun. Hertha BSC trifft auf dem Weg zum erhofften Heimspiel im Finale auf den SC Freiburg. Die Begegnungen zog der langjährige Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel.

"Das ist natürlich das schwerstmöglichste Los für uns und ein absoluter Kracher in diesem DFB-Pokal-Viertelfinale", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport in Leipzig: "Das 0:6 vom ersten Spieltag wird in unseren Köpfen keine Rolle mehr spielen, wir sind jetzt eine ganz andere Mannschaft. Von daher gehen wir das Spiel als große Aufgabe an, reisen aber mit Selbstvertrauen, Zuversicht und sicher nicht chancenlos nach München."

Im Viertelfinale der Frauen müssen die Titelverteidigerinnen aus München zum Aufsteiger Hamburger SV, Rekordsieger VfL Wolfsburg trifft auf Eintracht Frankfurt. Zudem spielt die SGS Essen gegen Werder Bremen, der einzige Zweitligist SC Sand muss zum sieglosen Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena.

Bei den Männern werden die vier Halbfinalisten am 3./4. sowie dem 10./11. Februar ermittelt, das Finale findet am 23. Mai im Berliner Olympiastadion statt. Die Viertelfinals bei den Frauen stehen zwischen dem 10. und 12. März auf dem Programm. Das Endspiel in Köln geht am 14. Mai über die Bühne.