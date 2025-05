Dann schlugen die Stuttgarter mehrfach eiskalt zu und bauten schnell eine Führung auf. In der Schlussphase konnte Arminia zwei schnelle Tore bejubeln, für die Wende reichte es allerdings nicht. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß feiert den vierten DFB-Pokalsieg der Vereinsgeschichte und den damit einhergehenden Einzug in die Europa League.

Schnell entwickelte sich im Olympiastadion in Berlin bei bester Final-Atmosphäre ein offener Schlagabtausch mit ersten Chancen auf beiden Seiten.

In einem denkwürdigen Finale hat Bundesligist VfB Stuttgart mit 4:2 gegen Drittligist Arminia Bielefeld gewonnen.

Nick Woltemade (Spieler VfB Stuttgart) : "Ich kann es noch gar nicht richtig greifen, vielleicht, weil ich so kaputt vom Spiel bin. Ich bin sehr dankbar für die gesamte Situation aktuell. Ich hab heut zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht und dann waren meine Eltern beim Hotel, aber die hab ich weggeschickt, weil die mich nervös gemacht haben. Als ich dann das Tor geschossen habe, war ich dann sehr happy. Einfach sehr geil. Wenn man den Weg von Bielefeld ansieht, gehört es sich auch so, da auch nochmal zu gratulieren, weil sie es gut gemacht haben."

Deniz Undav (Spieler VfB Stuttgart) : "Das Gefühl ist unbeschreiblich. Wir haben alles reingehauen, wir haben in jedem Spiel gezeigt, dass wir da sind. Heute war es wichtig, Mentalität zu zeigen und früh den Stecker zu ziehen. Bielefeld hatte früh eine Chance, wenn die reingeht, sieht es vielleicht anders aus. Danach waren wir eiskalt und hätten auch höher führen können. Da haben wir uns dumm angestellt. Im Endeffekt ist es egal, wir haben gewonnen. Wir müssen gleich zum Bankett. Wenn die Glück haben, sehen die uns zehn Minuten und dann hauen wir ab."

Maximilian Mittelstädt (Spieler VfB Suttgart) : "Ich bin fix und fertig. Die Emotionen kommen hoch. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich bin überwältigt. Aber ich möchte auch Arminia Bielefeld meinen Respekt zollen. Die haben es gut gemacht und nicht gespielt wie ein Drittligist. Berlin ist meine Heimat, für mich ist das heute etwas ganz Besonderes."

"Für alle Zuschauer war es ein geiles Erlebnis"

Micht Kniat (Trainer, Arminia Bielefeld): "Wir sind natürlich alle enttäuscht, weil wir den Pokal gerne mit nach Hause genommen hätten. Es gab zehn, 15 Minuten, in denen wir nicht wach waren und bestraft wurden. Hinten raus haben wir nochmal alles probiert. Das kann ich mit Stolz sagen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wenn ich bei den Jungs in die Gesichter gucke, sind da einige Tränen dabei, aber wir können auch stolz sein. Ich glaube, für alle Zuschauer war es ein geiles Erlebnis, auch wenn die Enttäuschung überwiegt."

Sebastian Hoeneß (Trainer, VfB Stuttgart): "In mir ist grad viel Leere, weil man es einfach nicht begreift. Ich bin überglücklich. Der Sieg war ganz komisch, um ehrlich zu sein. Wir haben Glück, dass wir früh nicht hinten liegen, dann haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen und dachte, das Spiel sei zu. Dann geht das Spiel aber nochmal auf, hinten raus habe ich dann schon noch geschwitzt. Heute wird es eine lange Nacht geben und dann habe ich die nächsten Tage Zeit, das alles zu realisieren. Es war eine anstrengende Saison und ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben Geschichte geschrieben, spielen nächste Saison international. Ich glaube, es ist vor zwei Jahren auch noch sehr weit weg gewesen, dass der VfB Stuttgart mit einem Titel in Verbindung gebracht wird. Wir stehen für ruhige Arbeit und eine gute Entwicklung. Auch Kompliment an Bielefeld, eine Mannschaft, die nicht aufgibt und immer weiter rennt."

Atakan Karazor (Spieler, VfB Stuttgart): "Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Wir haben heute verdient gewonnen. Ich bin so stolz. Für uns und die Fans ist es das Allergrößte, dass wir heute einen Pokal nach Stuttgart geholt haben. Diese Mannschaft hat die geilsten Charaktere und ich als Kapitän bin sehr stolz."

Angelo Stiller (Spieler, VfB Stuttgart): Ich glaube heute sehen wir nicht das Hotelzimmer. Die letzte Zeit war für mich zäh. Mein Einsatz stand lange auf der Kippe, aber es war klar, dass ich spielen will. Umso schöner, dass es geklappt hat. Solche Final-Spiele spielt man auf dem Bolzplatz nach und jetzt selbst auf dem Feld zu stehen, ist toll."

Alexander Wehrle (Vorstandsvorsitzender VfB Stuttgart): "Wir haben heute Geschichte geschrieben, da können die Jungs stolz sein. Das war toll. Heute feiern wir einfach! Ich freu’ mich für die Fans, für ganz Stuttgart."

Michael Mutzel (Geschäftsführer Arminia Bielefeld): "Ich bin unfassbar stolz, wir haben alles gegeben. Wir haben ein mutiges Spiel gemacht gegen einen guten Gegner. Die Reise ist schon sehr verrückt. Das letzte Jahr war schwierig und dieses Jahr war unfassbar. Wir sind aufgestiegen und haben im Finale gespielt. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Pause, das war eine harte Saison."