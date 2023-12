VfB Stuttgart bestraft Borussia Dortmunds Angsthasenfußball

Anzeige

Der VfB Stuttgart bestraft Dortmunder Angsthasenfußball, beim BVB dürfte das Krisengerede nach dem 0:2 von Neuem beginnen.

Hans-Joachim Watzke litt mit verschränkten Armen und versteinertem Blick auf der Tribüne, als seine BVB-Angsthasen mit mutlosem Außenseiterfußball ins Verderben stolperten. Die Himmelsstürmer des VfB Stuttgart haben ein verzagtes Borussia Dortmund gnadenlos bestraft und im Achtelfinale des DFB-Pokals völlig verdient mit 2:0 (0:0) bezwungen. Die Niederlage für den BVB, das wusste auch der bedröppelte Watzke, fiel noch glimpflich aus.

Während der VfB in dieser Form vom vierten Cupsieg träumen darf, ist für die Gäste das erste Saisonziel dahin - und das Krisengerede dürfte von Neuem beginnen. Vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann trafen Torgarant Serhou Guirassy (54.) und der eingewechselte Silas (77.) für Stuttgart.

"Es hat vorne und hinten gefehlt", sagte der Dortmunder Kapitän Emre Can im ZDF, "wir waren in den Zweikämpfen nicht stark genug, fußballerisch eine Katastrophe, gegen den Ball überhaupt nicht gut. Wir sind Dortmund, da muss mehr kommen! Wir müssen uns zusammensetzen, so kann es nicht weitergehen."

Es war der erste Pokal-Erfolg für Stuttgart über Dortmund seit 25 Jahren, damals ebenfalls im Achtelfinale (3:1). Der Borusse Jamie Bynoe-Gittens stand bei seinem vermeintlichen Treffer zum 1:1 knapp im Abseits (60.). In der Nachspielzeit verletzte sich auch noch Julian Ryerson am linken Knie.