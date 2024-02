Stuttgart: The Best is yet to come

Nein, mit dem Titel wird es nichts werden in dieser so verrückt-erfolgreichen Saison des VfB. Doch der Stolperstart in dieses Jahr ist nach zwei Siegen fast schon wieder vergessen. Da auch die Konkurrenz (RB, BVB) von Konstanz nicht allzu viel hält, sind die Schwaben weiterhin Dritter und damit stramm auf Champions-League-Kurs. © Pressefoto Baumann