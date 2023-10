Anzeige Norwegen hat die Qualifikation für die EM in Deutschland trotz aller Vorschusslorbeeren zunächst verpasst. Eine Resthoffnung bleibt aber noch für das Team um Erling Haaland. Von Chris Lugert Als einer der Geheimfavoriten war Norwegen in die EM-Qualifikation gestartet, schon zwei Spieltage vor Schluss aber ist klar: Über den normalen Quali-Weg wurde das Ticket für das Turnier in Deutschland im kommenden Jahr verpasst. Dabei kann das skandinavische Land auf die wohl beste Mannschaft seiner Geschichte zurückgreifen, auf eine "goldene Generation". Im Sturm steht mit Erling Haaland ein absoluter Superstar parat, der Profi von Manchester City wurde erst jüngst als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Dahinter wirbelt Martin Ödegaard vom FC Arsenal, weitere Profis aus den europäischen Topligen wie etwa Alexander Sörloth vom FC Villarreal, Julian Ryerson von Borussia Dortmund oder Fredrik Aursnes von Benfica Lissabon sorgen eigentlich für eine stabile Breite. Eigentlich, denn in der Qualifikationsgruppe A lief das Team des früheren Kölner Trainers Stale Solbakken von Beginn an der Musik hinterher. Nur ein Punkt aus drei Spielen stand zu Buche, darunter ein Unentschieden in Georgien und eine Heimniederlage gegen Schottland.

Anzeige

Die folgenden drei Spiele (zweimal gegen Zypern, Rückspiel gegen Georgien) wurden zwar gewonnen, die Niederlage gegen Spanien am Sonntag zementierte aber endgültig das Verpassen der ersten beiden Plätze in Gruppe A, die direkt zur EM führen. Schottland und Spanien sind dabei - und Norwegen?

Nations League als Chance Noch darf das Land hoffen, denn neben den jeweils beiden besten Teams der zehn Gruppen sowie Gastgeber Deutschland nehmen auch drei Mannschaften teil, die sich über einen Umweg qualifizieren. Maßgeblich dafür ist das Abschneiden in der vergangenen Nations League. Die jeweils besten vier Teams der Ligen A, B und C der jüngsten Ausgabe der Nations League, die sich nicht über die reguläre Qualifikation für die EM qualifizieren, spielen im kommenden März in einem jeweils eigenen Mini-Turnier pro Liga einen weiteren EM-Teilnehmer aus. Aber auch hier müssen Haaland und Co. zittern, um überhaupt an dem Turnier teilnehmen zu dürfen. Norwegen war in der Nations League in Liga B, in der Endabrechnung wurde das Team aus dem Norden nur auf Platz acht dieser Liga geführt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen