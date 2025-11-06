Anzeige
Fußball

Europa League: SC Freiburg hält nach Sieg in Nizza Achtelfinalkurs

  • Aktualisiert: 06.11.2025
  • 20:48 Uhr
  • SID

Bundesligist SC Freiburg hält in der Europa League Kurs auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale.

Beim französischen Erstligisten OGC Nizza gewann das Team von Trainer Julian Schuster am Donnerstagabend mit 3:1 (3:1) und feierte den dritten Sieg im vierten Europapokal-Auftritt der Saison.

Johan Manzambi (29.), Vincenzo Grifo (39., Foulelfmeter) und Derry Scherhant (42.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für die komfortable Freiburger Führung. Kevin Carlos (25.) hatte Nizza in Führung gebracht.

Getrübt wurde die Freiburger Freude durch komplizierte Umstände für die Fans. Sportvorstand Jochen Saier bezeichnete das Vorgehen der Franzosen rund um das Spiel als "deutlich überzogen" und sprach in der Halbzeit am RTL-Mikrofon von "sehr unschönen Szenen. Es ist total schade. Wir sind ein friedlicher Verein mit friedlichen Fans. Es hätte ein Fest werden können."

Die Freiburger waren in der Anfangsphase präsent in den Zweikämpfen, taten sich in der Spielgestaltung aber zunächst schwer. Ein erster Abschluss von Scherhant (8.) war zu zentral und sorgte für keine echte Gefahr. Nizza zog sich zumeist hinter die Mittellinie zurück, lauerte auf schnelle Umschaltaktionen - und war damit erfolgreich. Beim Pass auf Carlos hob Scherhant das Abseits auf, Noah Atubolu im Freiburger Tor war bezwungen.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Der schnelle Gegenschlag gelang Freiburg dank der Mithilfe der Franzosen. Im Mittelpunkt stand dabei Nizzas Kapitän Melvin Bard. Der Abwehrspieler vertändelte vor dem 1:1 den Ball unbedrängt vor dem eigenen Tor, kurz darauf brachte er Yuito Suzuki im eigenen Strafraum zu Fall. Grifo verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Scherhant für den SC, der nach dem Ausgleich mächtig aufdrehte und sich die Führung gegen zunehmend verunsicherte Gastgeber verdiente.

Nach der Pause hatte Nizza seine beste Phase und mühte sich um den Anschluss. Salis Abdul Samed (63.) zielte aus kurzer Distanz zu hoch. Freiburg kam auch in der Folge nur noch selten zu Entlastungsangriffen. Einwechselspieler Nicolas Höfler musste in der 90. Minute verletzt vom Feld, Freiburg beendete das Spiel wegen des ausgeschöpften Kontingents in Unterzahl.

Weitere Inhalte
Fenerbahce SK v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025 26 League Phase MD3 The Stuttgart team poses for a photo during the UEFA Europa League match between Fenerbahce and Stuttgart at the Chobani ...
News

VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam heute live: So seht ihr die Europa League

  • 06.11.2025
  • 20:00 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League mit dem SC Freiburg jetzt live: Übertragung im TV, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 06.11.2025
  • 19:27 Uhr
Nübel Bredlow
News

Für guten Zweck: Cleverer VfB-Trick für Europa-League-Spiel

  • 06.11.2025
  • 15:37 Uhr
Enttäuscht: Deniz Undav in Istanbul
News

Hetze gegen Nationalspieler im Netz

  • 25.10.2025
  • 08:19 Uhr
Yuito Suzuki bejubelt seinen Treffer zum 1:0
News

Freiburg schlägt Utrecht: Grifo und Suzuki brillieren

  • 23.10.2025
  • 23:19 Uhr
Debüt in Bergen: Danny Röhl
News

Rangers verlieren bei Röhl-Debüt klar

  • 23.10.2025
  • 21:57 Uhr
imago images 1068135813
News

Elfmeter-Drama in Istanbul: Pleite für VfB

  • 23.10.2025
  • 21:04 Uhr
Badredine Bouanani (r.) im Duell mit Jayden Oosterwolde
News

Im Hexenkessel abgekocht: VfB mit Pleite bei Fener

  • 23.10.2025
  • 20:55 Uhr
Keine Gästefans im Villa Park
News

Maccabi verzichtet auf Fans in Großbritannien

  • 21.10.2025
  • 08:30 Uhr
Die Pyro-Show der Freiburg-Fans gegen Basel
News

UEFA droht deutschen Teams mit Fan-Ausschluss

  • 09.10.2025
  • 17:04 Uhr