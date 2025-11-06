Anzeige
Europa League

VfB Stuttgart: Für den guten Zweck - cleverer Ticket-Trick für Europa-League-Spiel in Deventer

  • Aktualisiert: 06.11.2025
  • 15:37 Uhr
  • ran.de

Für das Auswärtsspiel in der Europa League bei den Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer hat sich der VfB Stuttgart einen Ticket-Trick für den guten Zweck überlegt.

Bundesligist VfB Stuttgart hat sich für das Auswärtsspiel in der Ligaphase der Europa League am 27. November bei den Go Ahead Eagles (ab 21:00 Uhr im Liveticker) einen besonderen Ticket-Trick einfallen lassen.

Wie die Schwaben mitteilten, stehen nach Abzug der Tickets für Auswärtsdauerkarteninhaber nur noch rund 60 Tickets für die Partie im niederländischen Deventer zur Verfügung.

Daher einigten sich der Klub und der Fan-Ausschuss auf eine Maßnahme abseits des klassischen Verkaufs der nur noch in geringer Anzahl verfügbaren Tickets.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zur Europa League in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Anzeige

Die rund 60 Karten werden stattdessen via Online-Ticketshop ab Montag, 10. November, verlost. Um ein Ticket ergattern zu können, müssen Fans ein Los zum Wert von zehn Euro erwerben. Die Gewinner der Lose haben dann ein Vorkaufsrecht für eine Eintrittskarte zum Spiel in Deventer.

Anzeige

Ticketverlosung zugunsten VfB-Stiftung

Zudem haben sich der VfB und der Fan-Ausschuss auch darauf geeinigt, die Einnahmen aus dem Losverfahren für die Tickets in Deventer einem guten Zweck zugutekommen zu lassen. Wie der Bundesligist mitteilte, gehen die Einnahmen an die VfB-Stiftung "Brustring der Herzen".

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wertvollster Fußballer jedes Jahrgangs von 1985 bis 2008 - FC Bayern München mit vier Stars vertreten

1 / 25
<em><strong>Der wertvollste Fußballer jedes Jahrgangs von 1985 bis 2008</strong><br>Die wertvollsten Spieler der Jahrgänge 1985 bis 2008 kommen zusammen auf einen Marktwert von rund 1,89 Milliarden Euro. Aus ihnen ließe sich zwar ein starker 32-Mann-Kader bilden, doch es mangelt an Verteidigern – und es gibt nur einen Torwart. <strong>ran</strong> gibt eine kurze Vorstellung aller Akteure (Quelle: transfermarkt.de, Stand: 27. Oktober 2025)</em>
© IMAGO/Sven Simon

Der wertvollste Fußballer jedes Jahrgangs von 1985 bis 2008
Die wertvollsten Spieler der Jahrgänge 1985 bis 2008 kommen zusammen auf einen Marktwert von rund 1,89 Milliarden Euro. Aus ihnen ließe sich zwar ein starker 32-Mann-Kader bilden, doch es mangelt an Verteidigern – und es gibt nur einen Torwart. ran gibt eine kurze Vorstellung aller Akteure (Quelle: transfermarkt.de, Stand: 27. Oktober 2025)

<strong>Lennart Karl (geboren am 22.02.2008)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Bayern München<br><strong>Marktwert:</strong> 20 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Deutsch
© 2025 Getty Images

Lennart Karl (geboren am 22.02.2008)
Verein: FC Bayern München
Marktwert: 20 Millionen Euro
Nationalität: Deutsch

<strong>Lamine Yamal (geboren am 13.07.2007)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Barcelona<br><strong>Marktwert:</strong> 200 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Spanisch
© Alterphotos

Lamine Yamal (geboren am 13.07.2007)
Verein: FC Barcelona
Marktwert: 200 Millionen Euro
Nationalität: Spanisch

<strong>Warren Zaire-Emery (geboren am 08.03.2006)</strong><br><strong>Verein:</strong> Paris Saint-Germain<br><strong>Marktwert:</strong> 50 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Französisch
© PsnewZ

Warren Zaire-Emery (geboren am 08.03.2006)
Verein: Paris Saint-Germain
Marktwert: 50 Millionen Euro
Nationalität: Französisch

<strong>Desire Doue (geboren am 03.06.2005)</strong><br><strong>Verein</strong>: Paris Saint-Germain<br><strong>Marktwert:</strong> 90 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Französisch
© Icon Sport

Desire Doue (geboren am 03.06.2005)
Verein: Paris Saint-Germain
Marktwert: 90 Millionen Euro
Nationalität: Französisch

<strong>Joao Neves (geboren am 27.09.2004)</strong><br><strong>Verein:</strong> Paris Saint-Germain<br><strong>Marktwert</strong>: 90 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Portugiesisch
© ZUMA Press Wire

Joao Neves (geboren am 27.09.2004)
Verein: Paris Saint-Germain
Marktwert: 90 Millionen Euro
Nationalität: Portugiesisch

<strong>Jude Bellingham (geboren am 29.06.2003)</strong><br><strong>Verein:</strong> Real Madrid<br><strong>Marktwert:</strong> 180 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Englisch
© Alterphotos

Jude Bellingham (geboren am 29.06.2003)
Verein: Real Madrid
Marktwert: 180 Millionen Euro
Nationalität: Englisch

<strong>Pedri (geboren am 25.11.2002)</strong><br><strong>Verein:</strong>&nbsp;FC Barcelona<br><strong>Marktwert:</strong> 140 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Spanisch
© nogueirafoto

Pedri (geboren am 25.11.2002)
Verein: FC Barcelona
Marktwert: 140 Millionen Euro
Nationalität: Spanisch

<strong>Bukayo Saka (geboren am 05.09.2001)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Arsenal<br><strong>Marktwert:</strong> 140 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Englisch
© Offside Sports Photography

Bukayo Saka (geboren am 05.09.2001)
Verein: FC Arsenal
Marktwert: 140 Millionen Euro
Nationalität: Englisch

<strong>Erling Haaland (geboren am 21.07.2000)</strong><br><strong>Verein:</strong> Manchester City<br><strong>Marktwert:</strong> 180 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Norwegisch
© Sportimage

Erling Haaland (geboren am 21.07.2000)
Verein: Manchester City
Marktwert: 180 Millionen Euro
Nationalität: Norwegisch

<strong>Alexander Isak (geboren am 21.09.1999)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Liverpool<br><strong>Marktwert:</strong> 140 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Schwedisch
© Beautiful Sports

Alexander Isak (geboren am 21.09.1999)
Verein: FC Liverpool
Marktwert: 140 Millionen Euro
Nationalität: Schwedisch

<strong>Kylian Mbappe (geboren am 20.12.1998)</strong><br><strong>Verein:</strong> Real Madrid<br><strong>Marktwert:</strong> 180 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Französisch
© Alterphotos

Kylian Mbappe (geboren am 20.12.1998)
Verein: Real Madrid
Marktwert: 180 Millionen Euro
Nationalität: Französisch

<strong>Ousmane Dembele (geboren am 15.05.1997)</strong><br><strong>Verein:</strong> Paris Saint-Germain<br><strong>Marktwert:</strong> 100 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Französisch
© Icon Sport

Ousmane Dembele (geboren am 15.05.1997)
Verein: Paris Saint-Germain
Marktwert: 100 Millionen Euro
Nationalität: Französisch

<strong>Raphinha (geboren am 14.12.1996)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Barcelona<br><strong>Marktwert:</strong> 90 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Brasilianisch
© Ricardo Larreina Amador

Raphinha (geboren am 14.12.1996)
Verein: FC Barcelona
Marktwert: 90 Millionen Euro
Nationalität: Brasilianisch

<strong>Joshua Kimmich&nbsp;(geboren am 08.02.1995)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Bayern München<br><strong>Marktwert:</strong> 45 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Deutsch
© Brauer-Fotoagentur

Joshua Kimmich (geboren am 08.02.1995)
Verein: FC Bayern München
Marktwert: 45 Millionen Euro
Nationalität: Deutsch

<strong>Bruno Fernandes&nbsp;(geboren am 08.09.1994)</strong><br><strong>Verein:</strong> Manchester United<br><strong>Marktwert:</strong> 45 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Portugiesisch
© News Images

Bruno Fernandes (geboren am 08.09.1994)
Verein: Manchester United
Marktwert: 45 Millionen Euro
Nationalität: Portugiesisch

<strong>Harry Kane (geboren am 28.07.1993)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Bayern München<br><strong>Marktwert:</strong>&nbsp;75 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Englisch
© Brauer-Fotoagentur

Harry Kane (geboren am 28.07.1993)
Verein: FC Bayern München
Marktwert: 75 Millionen Euro
Nationalität: Englisch

<strong>Mohamed Salah (geboren am 15.06.1992)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Liverpool<br><strong>Marktwert:</strong> 45 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Ägyptisch
© News Images

Mohamed Salah (geboren am 15.06.1992)
Verein: FC Liverpool
Marktwert: 45 Millionen Euro
Nationalität: Ägyptisch

<strong>Virgil van Dijk&nbsp;(geboren am 08.07.1991)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Liverpool<br><strong>Marktwert:</strong> 23 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Niederländisch
© News Images

Virgil van Dijk (geboren am 08.07.1991)
Verein: FC Liverpool
Marktwert: 23 Millionen Euro
Nationalität: Niederländisch

<strong>Benjamin Andre (geboren am 03.08.1990)</strong><br><strong>Verein:</strong> LOSC Lille<br><strong>Marktwert:</strong>&nbsp;5 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong>&nbsp;Französisch
© Icon Sport

Benjamin Andre (geboren am 03.08.1990)
Verein: LOSC Lille
Marktwert: 5 Millionen Euro
Nationalität: Französisch

<strong>Thomas Müller (geboren am 13.09.1989)</strong><br><strong>Verein:</strong> Vancouver Whitecaps FC<br><strong>Marktwert:</strong> 6 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Deutsch
© Imagn Images

Thomas Müller (geboren am 13.09.1989)
Verein: Vancouver Whitecaps FC
Marktwert: 6 Millionen Euro
Nationalität: Deutsch

<strong>Robert Lewandoswki (geboren am 21.08.1988)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Barcelona<br><strong>Marktwert:</strong> 10 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Polnisch
© 2025 Getty Images

Robert Lewandoswki (geboren am 21.08.1988)
Verein: FC Barcelona
Marktwert: 10 Millionen Euro
Nationalität: Polnisch

<strong>Lionel Messi (geboren am 24.06.1987)</strong><br><strong>Verein:</strong> Inter Miami<br><strong>Marktwert:</strong> 18 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Argentinisch
© Icon Sportswire

Lionel Messi (geboren am 24.06.1987)
Verein: Inter Miami
Marktwert: 18 Millionen Euro
Nationalität: Argentinisch

<strong>Manuel Neuer&nbsp;(geboren am 27.03.1986)</strong><br><strong>Verein:</strong> FC Bayern München<br><strong>Marktwert:</strong> 4 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Deutsch
© 2025 Getty Images

Manuel Neuer (geboren am 27.03.1986)
Verein: FC Bayern München
Marktwert: 4 Millionen Euro
Nationalität: Deutsch

<strong>Cristiano Ronaldo&nbsp;(geboren am 05.02.1985)</strong><br><strong>Verein:</strong> Al-Nassr<br><strong>Marktwert:</strong> 12 Millionen Euro<br><strong>Nationalität:</strong> Portugiesisch
© 2025 Getty Images

Cristiano Ronaldo (geboren am 05.02.1985)
Verein: Al-Nassr
Marktwert: 12 Millionen Euro
Nationalität: Portugiesisch

Der Grund für das geringe Kartenkontingent der Stuttgarter in der Europa League bei den Go Ahead Eagles liegt an dem kleinen Stadion des Eredivisie-Klubs. "De Adelaarshorst" hat nur eine Gesamtkapazität von 10.400 Plätzen.

News und Videos zur Europa League
Auslosung Europa League
News

Europa League mit dem SC Freiburg heute live: Übertragung im TV, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 06.11.2025
  • 15:59 Uhr
Fenerbahce SK v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025 26 League Phase MD3 The Stuttgart team poses for a photo during the UEFA Europa League match between Fenerbahce and Stuttgart at the Chobani ...
News

VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam heute live: Übertragung der Europa League im Ticker, im TV und Stream

  • 06.11.2025
  • 15:56 Uhr
Enttäuscht: Deniz Undav in Istanbul
News

Hetze gegen Nationalspieler im Netz

  • 25.10.2025
  • 08:19 Uhr
Yuito Suzuki bejubelt seinen Treffer zum 1:0
News

Freiburg schlägt Utrecht: Grifo und Suzuki brillieren

  • 23.10.2025
  • 23:19 Uhr
Debüt in Bergen: Danny Röhl
News

Rangers verlieren bei Röhl-Debüt klar

  • 23.10.2025
  • 21:57 Uhr
imago images 1068135813
News

Elfmeter-Drama in Istanbul: Pleite für VfB

  • 23.10.2025
  • 21:04 Uhr
Badredine Bouanani (r.) im Duell mit Jayden Oosterwolde
News

Im Hexenkessel abgekocht: VfB mit Pleite bei Fener

  • 23.10.2025
  • 20:55 Uhr
Keine Gästefans im Villa Park
News

Maccabi verzichtet auf Fans in Großbritannien

  • 21.10.2025
  • 08:30 Uhr
Die Pyro-Show der Freiburg-Fans gegen Basel
News

UEFA droht deutschen Teams mit Fan-Ausschluss

  • 09.10.2025
  • 17:04 Uhr
Basel-Stuttgart
News

FC Basel reagiert auf Krawalle bei VfB-Spiel

  • 03.10.2025
  • 20:13 Uhr