Serie ausgebaut, das Achtelfinale fest im Blick: Der SC Freiburg ist in der Europa League auch im fünften Spiel ohne Niederlage geblieben.

Bei Viktoria Pilsen kam Bundesligist SC Freiburg am Donnerstagabend zu einem 0:0. In der Ligaphase hat Freiburg nunmehr elf Punkte gesammelt und hält sich damit im Spitzenfeld der Tabelle.

Gegen den tschechischen Vizemeister zeigte der Sport-Club eine wechselhafte Vorstellung, der Punktgewinn war letztlich schmeichelhaft. Durch das Remis setzte auch Pilsen seinen Erfolgslauf in Europa fort, wie Freiburg ist das Team noch ohne Niederlage und darf weiter auf die direkte Qualifikation für die Runde der besten 16 hoffen.

Freiburgs Trainer Julian Schuster rotierte nach dem 2:6 in der Bundesliga bei Bayern München kräftig durch. Der 40-Jährige veränderte seine Elf auf sechs Positionen; Max Rosenfelder, Jordy Makengo und Eren Dinkci fehlten wegen muskulärer Probleme.