VfB Stuttgart: Wichtiger Sieg in der Europa League

Bundesligist VfB Stuttgart hat in der Europa League das erhoffte Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kam im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam spät zu einem wichtigen 2:0 (0:0).

Nach vier Spielen haben die ambitionierten Schwaben, die zuletzt gegen Basel und Fenerbahce verloren hatten, nun sechs Punkte auf dem Konto.

Bilal El Khannouss (84.) und Deniz Undav (90.+1) erzielten vor 60.000 Zuschauern spät die Treffer für den VfB, der über weite Strecken jedoch enttäuschte. Am 27. November können die Schwaben gegen die Go Ahead Eagles aus den Niederlanden ihrem Minimalziel Achtelfinale wieder ein Stück näher kommen. Doch zunächst ist Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr) in der Liga im Derby gegen den FC Augsburg gefordert.

Für Feyenoord, immerhin Tabellenführer der Eredivisie, bleibt die Lage in der Europa League mit nur drei Zählern dürftig.

Hoeneß hatte schon vor dem Spiel die Bedeutung unterstrichen. Es sei zwar noch kein Endspiel, aber "eine Chance, viel zu drehen". Es gelang mit einiger Mühe.

Luca Jaquez musste nach dem Aufwärmen angeschlagen passen. Für ihn begann Josha Vagnoman. Zudem standen nach der Niederlage in Leipzig (1:3) Finn Jeltsch, Lorenz Assignon, Chema und Tiago Tomas in der Startelf.