Mit dem Sieg gegen Feyenoord Rotterdam arbeitete sich der VfB Stuttgart auf Platz 20 der Europa-League-Tabelle vor. Die Fans der Niederländer sorgten jedoch für negative Schlagzeilen.

Die Polizei in Stuttgart hat nach eigenen Angaben am Rande und während des Europa-League-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Feyenoord Rotterdam (2:0) schwere Ausschreitungen der Anhänger des niederländischen Klubs verhindert.

Mehr als 100 Personen wurden kontrolliert, 16 festgenommen. Anhand von Videoaufzeichnungen sollen weitere Tatverdächtige identifiziert werden.

"Die Fanszene aus Rotterdam hat durch ihr Verhalten die Einordnung als Hochrisikospiel bestätigt", resümierte der zuständige Einsatzleiter Carsten Höfler.

Er ergänzte: "Nur durch die Balance zwischen sofortiger und robuster Intervention sowie bewusster Deeskalation konnten wir heute schwere Ausschreitungen abseits des Platzes verhindern."

In der Spitze hielten sich nach Polizeiangaben im Laufe des Tages bis zu 2500 Anhänger von Feyenoord zunächst in der Innenstadt auf.