Borussia Dortmund ist es gewohnt, auf Real Madrid, Atletico Madrid oder andere spanischen Granden in der Champions League zu treffen. Doch aktuell scheint ein Besuch auf Mallorca fast realistischer.

von Mike Stiefelhagen

Was willst du? Champions League! Was brauchst du? Punkte! Was kann ich erwarten? Ballermann statt Bernabeu!

Provokativ könnte man diese Antworten auf ein jetzt schon legendäres Interview von BVB-Coach Edin Terzic geben, das schon in vielen Memes auf Social Media parodiert wird.

Natürlich überspitzt, denn nach 23 Bundesliga-Spieltagen ist Borussia Dortmund auf Kurs, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Aktuell liegen die Borussen auf dem ausreichenden vierten Platz, allerdings nur einen Punkt vor RB Leipzig und sieben Zähler vor Eintracht Frankfurt. Ein Absturz und eine alternative Qualifikation für die Europa League ist also denkbar. Und dort könnte ein besonderes Match anstehen.