Fußball

Europa League: Sieben Fans von PAOK Saloniki bei tragischem Unfall auf Weg nach Lyon verstorben

  • Aktualisiert: 27.01.2026
  • 17:48 Uhr
  • SID
Vor dem Europa-League-Spiel zwischen PAOK Saloniki und Olympique Lyon ist ein Kleinbus der griechischen Anhänger verunglückt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Rumänien sind am Dienstag sieben griechische Fußballfans ums Leben gekommen. Drei weitere Insassen eines verunglückten Kleinbusses wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten.

Das Fahrzeug mit insgesamt zehn Männern war auf dem Weg von Griechenland zum Europa-League-Spiel des Klubs PAOK Saloniki bei Olympique Lyon, als es in der westrumänischen Region Timis frontal mit einem Lastwagen zusammenstieß. Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde der Minibus von einem 29 Jahre alten Mann gesteuert, der aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Sechs der Opfer starben noch am Unfallort, ein weiterer Mann erlag später seinen Verletzungen. Drei Überlebende kamen in umliegende Krankenhäuser. Rumänische Rettungsdienste bestätigten die Zahlen.

PAOK-Präsident erschüttert über "Verlust junger Menschen und Fans"

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis reagierte tief betroffen auf die Nachricht. "Ich war zutiefst erschüttert, als ich (...) von dem tragischen Unfall in Rumänien erfuhr, bei dem sieben junge Landsleute ihr Leben verloren haben", schrieb er bei Facebook. Auch sprach er den Angehörigen sowie PAOK sein Mitgefühl aus.

PAOK-Präsident Ivan Savvidis sprach von einer "unsagbaren Tragödie", die den Verein erschüttert habe. Er sei "zutiefst betroffen über den ungerechten Verlust junger Menschen, Fans unserer geliebten Mannschaft".

