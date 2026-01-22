Der SC Freiburg wird beim Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv auf eine Geduldsprobe gestellt, meistert diese aber mit Bravour. Nach dem 1:0-Erfolg springen die Breisgauer zunächst auf Platz drei.

Zittersieg im Hochsicherheitsspiel: Der SC Freiburg kann in der Europa League trotz eines wackligen Auftritts fast für das Achtelfinale planen. Das Team von Julian Schuster gewann das brisante Heimspiel gegen den israelischen Meister Maccabi Tel Aviv mit 1:0 (0:0.

Der Bundesligist ist damit vor dem letzten Spieltag kaum noch von einem der ersten acht Plätze zu verdrängen. Sollte bei den Spielen der Konkurrenten nicht alles gegen die Breisgauer laufen, werden die 17 Punkte reichen.

Igor Matanovic (82.) traf spät für den wenig überzeugenden Sport-Club, der auch im siebten Spiel der Ligaphase ungeschlagen blieb. Den Februar kann Schuster mit seiner Elf nun für zwei weitere komplette Trainingswochen statt für den kniffligen Umweg Play-offs nutzen.

Die Achtelfinals steigen am 12. und 19. März, am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) steht aber erst noch das letzte Spiel der Ligaphase beim OSC Lille an.