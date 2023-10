Europa League: Liverpool weiter souverän - Ajax-Krise immer schlimmer

Anzeige Teammanager Jürgen Klopp stürmt mit dem FC Liverpool in der Europa League unaufhaltsam Richtung K.o.-Phase. Gegen den FC Toulouse gewannen die Reds am Donnerstag mit 5:1 (3:1) und fuhren so ihren dritten Sieg im dritten Gruppenspiel ein. Diogo Jota (9.), der Ex-Stuttgarter Wataru Endo (30.), Darwin Nunez (34.), der frühere Münchner Ryan Gravenberch (65.) und Mohamed Salah (90.+3) trafen für Liverpool, Thijs Dallinga (16.) glich zwischenzeitlich aus. In der Gruppe E liegt das Klopp-Team als Spitzenreiter fünf Punkte vor Union Saint-Gilloise und Toulouse (je vier Zähler). Die Belgier sicherten sich gegen das punktlose Schlusslicht Linzer ASK einen späten 2:1 (0:1)-Sieg.

Derweil hielt die Krise von Ajax Amsterdam an. Beim englischen Klub Brighton & Hove Albion um Nationalspieler Pascal Groß verloren die strauchelnden Niederländer mit 0:2 (0:1). Auch nach der Trennung von Trainer Maurice Steijn am vergangenen Montag blieb Ajax im neunten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Nach dem Absturz auf einen Abstiegsrang in der Eredivisie droht auch das Europa-League-Aus.