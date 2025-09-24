- Anzeige -
- Anzeige -
Europa League

Europa League live: TV-Übertragung, Spielplan, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - wann spielen Freiburg und Stuttgart?

  • Aktualisiert: 01.01.2026
  • 17:57 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Europa League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer folgt auf die Tottenham Hotspur? Nachdem die Champions League bereits ihren  1. Spieltag hinter sich gebracht hat, ist auch nun auch die Europa League in die neue Spielzeit gestartet.

Auch die Europa League geht mit 36 Mannschaften an den Start. Nach der Ligaphase, in der die Teams auf jeweils acht Vereine treffen und jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele absolvieren, qualifizieren sich die besten acht Vereine direkt für das Achtelfinale.

Die Plätze neun bis 24 kämpfen anschließend in den Playoffs um die restlichen Plätze. Aus Deutschland nehmen mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg zwei Teams teil.

ran hat die wichtigsten Infos zur Europa League zusammengefasst

- Anzeige -
- Anzeige -

Europa League live im Free-TV: Wer überträgt?

Die Europa League wird 2025/26 von RTL im Free-TV übertragen. An jedem Spieltag gibt es mindestens eine Begegnung mit deutscher Beteiligung, die auf RTL oder Nitro im Free-TV gezeigt wird.

Die nächste Live-Übertragung:

  • 22. Januar, 18:45 Uhr: SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv (RTL+)
  • 22. Januar, 21 Uhr: AS Rom - VfB Stuttgart (RTL)
- Anzeige -
- Anzeige -

Europa League live im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Im Livestream auf RTL+ werden an jedem Spieltag zehn ausgewählte Top-Spiele aus Europa und Conference League gezeigt. Diese können entweder in der Konferenz oder im Einzelspiel verfolgt werden.

Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Europa League 25/26 live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 24. und 25. September 2025
  • 2. Spieltag: 02. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 23. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 6. November 2025
  • 5. Spieltag: 27. November 2025
  • 6. Spieltag: 11. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 22. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 29. Januar 2026
  • Play-offs der K.o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026
  • Achtelfinale: 12. und 19. März 2026
  • Viertelfinale: 9. und 16. April 2026
  • Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026
  • Finale: 20. Mai 2026 (Istanbul)

Europa-League-Ligaphase: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

- Anzeige -

Europa League live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: Aston Villa, Nottingham Forest
  • Deutschland: VfB Stuttgart, SC Freiburg
  • Frankreich: OSC Lille, Olympique Lyon, OGC Nizza
  • Spanien: Betis Sevilla, Celta Vigo
  • Niederlande: Feyenoord Rotterdam, FC Utrecht, Go Ahead Eagles Deventer
  • Italien: AS Rom, FC Bologna
  • Portugal: FC Porto, Sporting Braga
  • Österreich: RB Salzburg, Sturm Graz
  • Schweiz: Young Boys Bern, FC Basel
  • Schottland: Celtic, Glasgow Rangers
  • Griechenland: PAOK Saloniki, Panathinaikos Athen
  • Belgien: KRC Genk
  • Tschechien: Viktoria Pilsen
  • Israel: Macabbi Tel Aviv
  • Türkei: Fenerbahce
  • Ungarn: Ferencvaros Budapest
  • Norwegen: Brann Bergen
  • Dänemark: FC Midtjylland
  • Kroatien: Dinamo Zagreb
  • Bulgarien: Ludogorez Rasgrad
  • Schweden: Malmö FF
  • Rumänien: FCSB Bukarest
  • Serbien: Roter Stern Belgrad
- Anzeige -

Europa League live: Wie viel Geld ist im Spiel?

Insgesamt schüttet die UEFA in der Europa League 565 Millionen Euro aus. Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg haben beispielsweise bereits ca. 4,3 Millionen Euro sicher (Antrittsprämie). Pro Punkt in der Ligaphase kommen 150.000 Euro dazu. Dem Sieger des Wettbewerbs winken rund 21,45 Millionen Euro.

Mehr News und Videos
Jackson (vorne) im Kopfballduell
News

Afrika-Cup: Jackson erreicht mit Senegal das Viertelfinale

  • 03.01.2026
  • 19:04 Uhr
Stürmt künftig in Liga zwei: Jordi Paulina
News

Zweiter Winter-Transfer: Düsseldorf holt Dortmunds Paulina

  • 03.01.2026
  • 18:23 Uhr
Penew bei der WM 1994 in den USA
News

Er schockte Deutschland: Bulgarien trauert um Jahrhunderttrainer

  • 03.01.2026
  • 18:18 Uhr
Samstag 06.12.2025, Saison 2025 26, Regionalliga West, 18. Spieltag im Stadion Rote Erde Dortmund, BVB Borussia Dortmund II - SC Paderborn U23, Jordi Leander Paulina (BVB II) *** Saturday 06 12 202...Update
News

Sturm-Talent wohl kurz vor Abschied aus Dortmund

  • 03.01.2026
  • 18:09 Uhr
Hwang jubelt über den Treffer zum 2:0
News

Wolves gelingt Premierensieg - Groß gibt Brighton-Debüt

  • 03.01.2026
  • 18:06 Uhr
20.09.2025, xrekx, Fussball Regionalliga Suedwest, Eintracht Trier - SV Sandhausen v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:0 durch Mateo Biondic (SV Eintracht Trier 05) (DFL...
News

Champions League statt 4. Liga? Transfer-Märchen perfekt

  • 03.01.2026
  • 17:43 Uhr
imago images 1070169146
News

Trainings-Streik? Wirbel um Bayern-Leihgabe Peretz

  • 03.01.2026
  • 17:12 Uhr
Saebener-Strasse
News

Transfer fix: Bayern-Star wechselt nach England

  • 03.01.2026
  • 16:43 Uhr
Spielte zuletzt in der 3. Liga: David Mokwa
News

Elversberg holt Mokwa als Ebnoutalib-Ersatz

  • 03.01.2026
  • 16:42 Uhr
Fans beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup 2025: Nationen, Termine, Stars und Livestream auf Joyn

  • 03.01.2026
  • 16:26 Uhr