Marmoush-Traumtor und Trapp: Eintracht rettet Arbeitssieg

Der Torjäger trifft, der Torwart hält den Sieg fest: Frankfurt schlägt Prag und hat die K.o.-Runde der Europa League fest im Blick.

Ein weiteres Traumtor von Überflieger Omar Marmoush hat Eintracht Frankfurt ganz nah an die K.o.-Runde der Europa League gebracht. Angeführt vom seit Wochen überragenden Topscorer gewann der Bundesligadritte am 4. Spieltag der Ligaphase 1:0 (0:0) gegen Slavia Prag.

Marmoush traf in der 53. Minute per Freistoß für die Frankfurter, die starke zehn Punkte auf dem Konto haben. Durch den Erfolg geht der Europa-League-Sieger von 2022 gestärkt ins Ligaspiel am Sonntag bei Vizemeister VfB Stuttgart.

"Gegen Slavia Prag erwarte ich auf dem Papier mit Sicherheit das schwierigste Heimspiel - bei allem Respekt vor den anderen Gegnern", sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller vor dem Spiel und fügte bei "RTL+" hinzu: "Wir brauchen große Geduld mit Ball. Ich will die nötige Gier und den nötigen Fokus von meinen Jungs sehen."

Im gewohnt stimmungsvollen Frankfurter Stadion begann die Eintracht zwar verhalten, hatte aber bei einem Gegenstoß die erste gute Chance durch Marmoush (7.). Fünf Minuten später sorgte Mahmoud Dahoud für Gefahr.